肥媽遭家暴後再遇愛　68歲不乏追求卻只念亡夫：嫁對方3次藏洋蔥

【肥媽｜愛情】藉著眾星開演唱會，早年宣布退休的肥媽（Maria Cordero），亦加入戰團，將於明年一月復出演唱。不少人視「退休」為目標，然而肥媽早前接受訪問時，便感嘆不敢再提「告別」或「退休」，更謂退休後財運欠佳，甚至經歷喪夫之痛，令她悟到自己不能怠懶，「個天要我做嘢。」



【肥媽｜愛情】肥媽丈夫施曉洋（Rick）早年患肺腺癌，肥媽花費600萬醫對方。(IG@mama_maria_cordero)

【肥媽｜愛情】為醫老公花600萬

肥媽於2016年演唱會後宣布正式退休，但近來仍會間中登台打發時間。雖然少了演出，但肥媽依然對自己的歌喉充滿信心，更選在明年農曆初六及初七，假紅館開個唱。對於「退休」彈出彈入，原來肥媽不僅醉心工作，還是另有苦衷，皆因她在近日的訪問裡，提到自己在「退休」的頭3年裡，面臨投資失利，由原來的5,000萬蝕剩200萬，同時還面對丈夫施曉洋（Rick）患肺腺癌，甘願斥至少600萬醫治費用，並伴對方走最後一程。

【肥媽｜愛情】肥媽好姊妹黑妹指肥媽近年不乏追求者，但她全都拒絕。(肥媽Facebook)

【肥媽｜愛情】身邊不乏追求者、卻只念亡夫

雖然失去錢財，但換來珍惜及陪伴家人的時間，肥媽曾在訪問中指出，慶幸當年與對方一直相處，現時更經常憶起舊時，對丈夫念念不忘。她早前擔任《中年好聲音》評審，便在節目中感觸落淚，因參賽夫妻互相扶持，而想起老公，「我跟他都是這樣，他打鼓，我唱歌。」有指其好姊妹黑妹更曾爆料，肥媽近年來不乏追求者，除中國人也有外國人，但她全都拒絕，指沒有人比其丈夫好，足見出至死不渝的愛情。

【肥媽｜愛情】Rick生前對肥媽疼愛有加。(IG@mama_maria_cordero)

【肥媽｜愛情】多年來照顧肥媽

肥媽難忘丈夫Rick的感情，或因身邊任何事都留有對方的影子。Rick生前對肥媽疼愛有加，肥媽在數個月前，也在訪問中提到，以前打高爾夫球時，對方會為自己打點一切，她只需行過去打一下就行，但現時則要親力親為，難免略感不適應。

【肥媽｜愛情】肥媽嫁Rick3次。(IG@mama_maria_cordero)

【肥媽｜愛情】同一丈夫嫁3次、曾計劃第4次行禮

肥媽和Rick於1999年正式結婚，當年肥媽踏入45歲，算是相逢恨晚。那時兩人因家有白事，故只有簽紙、沒有擺酒，雖然無阻兩人感情，但由於肥媽的外籍奶奶耿耿於懷，於是他們早年補擺喜酒，順道沖喜，而肥媽亦無懼高齡，穿起白色婚紗和裙褂，修補回最初的遺憾。

為愛不只嫁兩次，肥媽早年更嫁對方第三次。由於她發現生子宮瘤，一直提心吊膽，做手術前一晚，更一直看佛書，因此Rick決定安慰她，並謂手術後再娶她做老婆，「甚麼時候都娶你做老婆。」Rick言出必行，更重金飛往拉斯維加斯教堂行禮，邀請20名親友見證，由買戒指、訂婚紗和安排場地等，他都一手包辦。肥媽曾在訪問中，形容當時「就如新婚般」，無論丈夫或親友都喜極而泣，「難得兩個人百幾歲，再由頭行婚禮，真的好開心。」

兩人對行禮意猶未盡，打算擺第4次喜酒。肥媽當時更於訪問中表示，「我老公說回教可結婚4次。我都結了3次，因此給老公做回教人結4次，但娶的老婆都是我！」不過，這個願望最終未能實現，Rick於2020年因病離世。肥媽當時發文悼念對方，雖仍留有遺憾，但兩人之間曾度過不少甜蜜時光，相信肥媽現時回想對方，都是快樂甚於悲傷。

【肥媽｜愛情】肥媽年輕時更歷一段悲慘婚姻。(無綫電視截圖)

【肥媽｜愛情】遇控制狂軟飯男、曾向肥媽動刀

肥媽嫁給Rick之前，曾有段悲慘婚姻，令她更能感受到Rick的付出和愛。她在18歲時結婚，丈夫為年長22年的菲律賓酒廊琴師，對方家境一般，並有兩位孩子。然而，當年肥媽視愛情大於一切，不僅負擔起家庭開支，更悉心照顧一家八口，但日復一日，這份付出卻被糟蹋。

她曾在節目《關你家事》中憶起舊時，指這位前夫在婚後一年失業，自此好食懶飛，長期「食軟飯」，每個月更將肥媽賺回來的錢花光，連子女也勸肥媽離婚，認為這樣下去會無前途。此外，對方還是位控制狂，不時對肥媽家暴，小則拳打腳踢，重則動刀，要求肥媽屈服。其後他更出軌家中女傭，令對方懷孕，肥媽才狠心離婚，決定要更愛自己，並覓得人生中的最愛。