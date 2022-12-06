法證先鋒V｜江欣燕提離婚前夫照睇球賽　因事業停滯狠撇張衛健？

【法證先鋒V｜江欣燕】《法證先鋒V》播出一半，劇情依然緊湊。近日便提到由江欣燕飾演的孫麗霞，與丈夫涉及的一宗兇殺案，關係撲朔迷離。現實中，江欣燕的情路亦坎坷，最為人熟知的兩段關係，最終也是失敗收場。不過她都沒視之為負面的事，更與舊愛再見亦是朋友，反而活得更瀟灑和積極。



【法證先鋒V｜江欣燕】《法證先鋒V》近日提到江欣燕與丈夫涉及的一宗兇殺案。(《法證先鋒V》劇照)

【法證先鋒V｜江欣燕】江欣燕參與第4屆新秀歌唱大賽後，獲簽約無綫。(IG@yanyan_kongyanyin)

現年55歲的江欣燕，年輕時已對演藝具興趣，曾任香港電台兒童節目主持，其後參與第4屆新秀歌唱大賽，雖未能晉身決賽，但因一個「拜拜」動作，而獲無綫相中和簽約。除了事業，她在比賽中亦覓得愛情，遇上初戀張衛健，對方對她一見傾心，並展開主動追求。兩人拍拖5年，江欣燕因拍《歡樂今宵》，事業穩步上揚，然而張衛健則未見起色，令感情漸現裂縫。

【法證先鋒V｜江欣燕】江欣燕曾與張衛健相戀5年。(IG@江欣燕微博)

【法證先鋒V｜江欣燕】江欣燕與張衛健再見亦是朋友。(《我愛香港》截圖)

【法證先鋒V｜江欣燕】因事業停滯狠撇張衛健？

這段感情長達5年，最終分手告終。江欣燕將自己的花樣年華，付出於關係裡，然而據稱兩人因性格不合，張衛健事業停滯，結果決定放手。兩人沒有因此互相憎恨，還一直保持友好關係，多年後江欣燕在有份主持的《我愛香港》（2016年播出）中，遇上嘉賓張衛健，也沒顯得尷尬，還來個「世紀擁抱」，力證友情不變。此前，兩人亦曾出席好友蘇永康婚禮，張衛健碰見江欣燕時，更大方介紹自己老婆張茜，還互相寒喧，顯見兩人早已沒存介蒂。

【法證先鋒V｜江欣燕】江欣燕於2013年突然宣布離婚，結束22年情。(視覺中國)

【法證先鋒V｜江欣燕】公認圈中模範夫妻、結束22年情

江欣燕其後遇上商人吳積遜，兩人感情多年，終在2001年結婚。江欣燕婚後淡出幕前，常與丈夫出雙入對，看似幸福少奶奶，更被外界認定為圈中模範夫妻。惜愛火終有熄滅的一天，兩人關係轉淡，於2013年突然宣布離婚，結束22年感情，讓不少人感到震憾。

兩人離婚的導火線，曾引起不少猜測，有指吳積遜緋聞纏身，個性爛賭，江欣燕更為他賣車套現還債，終致關係破裂。不過，江欣燕沒因離婚而記恨，不僅幫忙否認傳聞，還維護對方是個好人，曾指父親去世時，對方亦有很早到靈堂。

【法證先鋒V｜江欣燕】江欣燕暗示婚姻早已情逝。(IG@yanyan_kongyanyin)

【法證先鋒V｜江欣燕】提離婚，男方繼續看球賽

雖然不知真正原因，大扺是因兩人情已逝。江欣燕曾在節目《單對單》中，罕有提及當年事。她憶述，正要提出離婚時，對方卻無視自己說話，答覆「你話......」，然後繼續觀看球賽。遭到對方無視，江欣燕依然堅持決定，指「等他看完再解釋，其實很多事不用多講。」暗示兩人感情其實早已回不到從前。

【法證先鋒V｜江欣燕】離婚後的江欣燕更快樂。(IG@yanyan_kongyanyin)

【法證先鋒V｜江欣燕】結婚真的會過得快樂？

江欣燕亦曾在節目中，講述婚後生活糜爛，每日都是打牌行街和飲酒夜蒲，做人失去目標，並感到迷失，指「跟他在一起時看似快樂，但這並非我本質。」因此，婚姻對她而言，猶如一個枷鎖，放手或許更快樂。

你放生一條魚是做善事，那我放生兩個人豈不是功德無量？ 江欣燕

不少人的眼中，離婚是件失敗的事，更會被永久貼上標籤。但江欣燕想法則豁達，認為緣聚緣散，不必過於介懷，曾在訪問中表示，

今時今日失婚是個新思維，我不覺自己個人好失敗。 江欣燕

江欣燕更謂「做了老婆很多年，現在是人生的另一頁」，故現時的她更自由，同時不抗拒愛情，「我估將來的會是Partner，不會是老公。」相較約束性的愛情，她更嚮往舒適的戀愛，讓自己能夠從中感受到更多意義。