83歲婆婆嫁細46年埃及小鮮肉　每次性愛後都受傷進院：我是個常客

愛情｜愛情沒分國界和年齡限制，遠在英國的83歲婆婆，便跟細約半載的埃及小鮮肉相戀，在見面不久後更提結婚，看來非常恩愛。兩人戀情早年引起瘋傳，更有媒體邀他們訪問，兩人亦大方分享相識故事，當中更談到性事。不過最近他們竟因一事而需要禁止發生性行為？



愛情｜英國的83歲婆婆跟細約半載的埃及小鮮肉相戀。(Iris Jones' Facebook)

兩人相識源於婆婆兒子贈送的一部手提電腦。曾任職清潔工、現時靠領200英鎊退休金及傷殘津貼過活的Iris Jones，過去曾歷一段婚姻，並誕下兩名兒子。惜兩人於數十年前離婚，更沒想到Jones在獨居多時後，再遇到真愛，可謂「遇上你太感恩，不遲亦不早」。

愛情｜兩人見面第4天決定結婚。(Iris Jones' Facebook)

初見面便發生關係：好像騎了一整天的馬

Jones在收到手提電腦禮物後，經常使用社交網站Facebook，其後更結識到細46年的Mohamed Ahmed Ibriham。她加入有關運動員的社群後，開始與Mohamed對話，起初兩人沒預期墮入愛河，但愛情種子卻慢慢萌芽。Jones為見對方一面，特意飛到埃及，她曾在訪問中，直言當時早就預料兩人會結婚，於是行李帶備了一條婚紗。兩人初見首天，便有發生性行為，Jones更指豪言「用完一整支潤滑液」，形容「好像騎了一整天的馬」。

就在相識第4天，兩人決定結婚，但由於Jones沒帶離婚證明，未能完成婚禮。經過一輪擾攘，她終在2020年、第3次飛往埃及時成功結婚，兩人婚後更到肯德基吃炸雞及喝可樂慶祝。兩人一直都有發生性行為，Jones更曾在節目上，分享自己最愛的性愛姿勢，大膽言論引起一番討論，更有人質疑Mohamed的意圖。

愛情｜兩人現時需減少性愛次數。(Iris Jones' Facebook)

因性愛成醫院常客？需禁發生性行為

時間就是最好的證明，兩人至今依然恩愛，Jones更形容為「火熱」，唯獨是性愛方面有改變。雖然間中仍有性愛，但Jones開始縮減次數，並指老公需要自己，更甚於自己需要他，「但我已經83歲，不比以前健康，需要時不時休息。」她補充，由於肌膚偏薄，「若然他磨擦我的肌膚，容易引致撕裂，最終需到急症室或診所。」

醫生們都很厭倦看到我，他們完全知我做了甚麼。我是個常客。 Iris Jones

雖然性生活減少，但兩人的愛沒減褪，甚至勝於從前。Jones表示，對方有時更愛她，「他會告訴我『我不能沒有你生活』。」生活上或有少爭執，Jones亦指對方會將番梘放在積滿水的盤上，亦常沒將餅乾罐蓋好，令餅乾變軟，「這令我生氣。」不過，床頭打交床尾和，兩人事後依然會繼續相愛。希望兩人能一直相愛下去！

資料來源：mirror.co.uk