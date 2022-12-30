2022回顧｜TVB十大最討觀眾歡心的螢幕情侶 李佳芯、馬德鐘有驚喜

2022回顧｜TVB今年不少劇集在播出後，都在網絡上引起一陣討論熱潮，除了引人入勝的故事內容外﹐男女主角間愛恨交織的感情戲，更是觸動許多觀眾。《01女生》這次就來為大家盤點2022年TVB十大最讓人印象深刻的螢幕情侶，來看看有沒有你喜歡的那一對螢幕情侶！



2022TVB螢幕情侶｜《下流上車族》江美儀＋林敏驄（10月播出）

2022TVB螢幕情侶｜《下流上車族》江美儀＋林敏驄（10月播出）（TVB劇照）

提及TVB年度熱播劇，《下流上車族》絕對是其中之一，劇情輕鬆搞笑，題材又夠「貼地」，令不少觀眾都能產生共鳴。而江美儀和林敏驄在劇中飾演一對極度希望在香港成功置業的夫妻，中間發生無數笑料，甚至出現「小三」風波，二人婚姻面臨危機。江美儀和林敏驄其後一場真情流露戲，讓許多網民大讚二人演技，無論是幽默詼諧，還是觸動人心的戲，都相當讓觀眾看得投入！

2022TVB螢幕情侶｜《美麗戰場》劉佩玥＋林盛斌（10月播出）

2022TVB螢幕情侶｜《美麗戰場》劉佩玥＋林盛斌（10月播出）（TVB劇照）

最讓人意想不到的情侶搭檔，卻在這套美女雲集的《美麗戰場》中，被網民封為「全劇最好睇CP」！林盛斌飾演的一名惡霸富商，追求由劉佩玥飾演的李靜兒，由一開始以「訪問」為由接近到打算用錢收賣她的心，卻見她不為所動。開始放下身段用心追求，甚至在她被出賣險坐牢時，為她四處求情，許多網民在看二人情感變化時，也由起初的不看好，到後來也被林盛斌和劉佩玥的劇情所吸引！

2022TVB螢幕情侶｜《痞子殿下》陳瀅＋周嘉洛（8月播出）

2022TVB螢幕情侶｜《痞子殿下》陳瀅＋周嘉洛（8月播出）（TVB劇照）

「女強男弱」也是近年相當吸引的內容，陳瀅和周嘉洛分別於劇中飾演歌蓮神國公主納克溫柔和羸弱的皇子紀威，是一對歡喜冤家，經常打打鬧鬧，是日久生情的一對！而這次也是陳瀅和周嘉洛首次合作，陳瀅曾透露起初很抗拒與周嘉洛飾演情侶，因為對方年紀比自己小很多，但幸好越拍越好，更一度傳出緋聞，但很快就澄清了！

2022TVB螢幕情侶｜《白色強人II》唐詩詠＋馬國明（6月播出）

2022TVB螢幕情侶｜《白色強人II》唐詩詠＋馬國明（6月播出）（TVB劇照）

唐詩詠與馬國明在戲外是一對感情很好的「異性閨密」，更一直以契兄妹相稱，多年來緋聞不斷，不過隨著馬國明認愛湯洛雯，這段緋聞也告一段落。《白色強人II》前二人已經多次合作，而這次延續《白色強人》的感情線更為複雜，因各種事情分分合合，在唐詩詠和馬國明精湛的演技下，讓不少觀眾都跟著緊張！

2022TVB螢幕情侶｜《金宵大廈2》李施嬅＋陳山聰（4月播出）

2022TVB螢幕情侶｜《金宵大廈2》李施嬅＋陳山聰（4月播出）（IG@selenaleelalee）

《金宵大廈》是TVB口碑非常好的劇集，而《金宵大廈2》也由李施嬅和陳山聰擔任主演，二人都是一人分飾多角，在主線劇情中飾演情侶。在劇中陳山聰分飾3角，包括平行時空中失憶暖男Joey、精神病患者以及主線世界中的Maurice；而李施嬅則分飾4角色，包括《金宵大廈》的Coco姐、精神病院醫生、金宵大廈住戶Lydia以及主線世界中的Ella，二人會在各平行時空中大談戀愛，題材非常特別！

▼▼▼【按圖看】2022年還有幾對讓人印象深刻的螢幕情侶，包括年初播出的《青春不要臉》的戴祖儀和丁子朗、《童時愛上你》的高海寧和張振朗、近期播出的《有種好男人》李佳芯和馬德鐘搭擋都很引人注目，另外還有這兩對螢幕情侶也有意想不到的火花▼▼▼