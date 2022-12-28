全球百大美男2022｜姜濤第5名！盤點10位你一定認識的上榜男星

一年一度由TC Candler舉辦的全球百大美男2022於今天出爐了，當中10位你一定不陌生！而香港男星亦佔了4席，更是全都來自同一個人氣男團Mirror，包括有姜濤（Keung To）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan Lui）、江𤒹生（Anson Kong）等，讓我們一起來看看吧！



全球百大美男2022｜第87名 碧咸（David Beckham）

現年47歲的碧咸由90年代火紅到現在，無人不知曉，相信他的俊俏模樣是無容置疑的了。（YouTube @TC Candler）

今年已經是碧咸第10年入選全球百大美男了！現年47歲的碧咸由90年代火紅到現在，無人不知曉，相信他的俊俏模樣是無容置疑的了，男神地位也是深入民心。碧咸與太太維多利亞結婚23載，一直以來也是大眾眼中的模範夫婦。由碧咸對太太一見鍾情起，二人一路走來經歷高低起跌，愛情與初心成為彼此繼續走下去的動力。

全球百大美男2022｜第73名 呂爵安（Edan Lui）

平日走幽默滑稽風格的Edan其實五官端正，鼻樑高高，難怪能打入百大美男排行榜。（YouTube @TC Candler）

比碧咸排名更前的香港男星呂爵安相信大家也不陌生，平日走幽默滑稽風格的Edan其實五官端正，鼻樑高高，難怪能打入百大美男排行榜。Edan於2018年參加《Good Night Show 全民造星》獲得第八名，及後加入男子組合MIRROR。並於2021年推出首支個人單曲〈E先生連環不幸事件〉，以個人身份在樂壇出道。

全球百大美男2022｜第49名 湯賀蘭（Tom Holland）

剛好入選50強以內的「蜘蛛俠」Tom holland憑籍漫威電影（Marvel）「Peter Parker」一角而廣為人知。（YouTube @TC Candler）

剛好入選50強以內的「蜘蛛俠」Tom holland憑籍漫威電影（Marvel）「Peter Parker」一角而廣為人知。多次飾演「蜘蛛俠」的Tom holland今年已是第二次入選全球百大美男，相信會再一次喚起觀眾對這位「蜘蛛俠」的愛戴與回憶。去年其與電影中女主角Zendaya因親密互動意外曝光戀情，二人愛得轟烈又穩定，是被大眾看好的一對。

全球百大美男2022｜第48名 車銀優（Che Eun Woo）

車銀優這個名字對年輕人來說定必不陌生，無可挑剔的零死角臉孔就像是雕刻出來的藝術品一樣！（YouTube @TC Candler）

車銀優這個名字對年輕人來說定必不陌生，無可挑剔的零死角臉孔就像是雕刻出來的藝術品一樣！白滑幼嫩的臉部肌膚絕對是其標誌之一，「青靚白淨」的形象迷得萬千少女神魂顛倒。眉目清秀的車銀優在前年推出的韓劇《女神降臨》中飾演男主角李修豪，更一炮而紅。但是你以為樣貌已經是他的最大優勢了嗎？才不！車銀優智商高達142，成績一直名列前茅，是不折不扣文武雙全的資優生。運動方面，他曾分別擔任足球隊與籃球隊的隊長，更曾為軍浦市足球隊代表參加足球比賽，可謂「美貌與智慧」並重。

全球百大美男2022｜第32名 江𤒹生（Anson Kong）

同樣入選全球百大美男的港產男星江𤒹生也是男團Mirror成員之一，並擔任副隊長。（YouTube @TC Candler）

同樣入選全球百大美男的港產男星江𤒹生也是男團Mirror成員之一，並擔任副隊長。人稱AK的Anson Kong唱歌興跳舞同樣了得，因此在跟呂爵安同屆的《全民造星》中進入總決賽十強名單，可謂本土新一代美男子之一！

全球百大美男2022｜第16名 盧瀚霆（Anson Lo）

精通跳舞的盧瀚霆於今年首次奪得 Chill Club 推介榜年度推介21/22 年度男歌手金獎。（YouTube @TC Candler）

接下來這位Mirror成員更打入全球百大美男20強！精通跳舞的盧瀚霆於今年首次奪得 Chill Club 推介榜年度推介21/22 年度男歌手金獎，其歌曲《Megahit》亦贏得年度之歌。在成為跳唱男團歌手之前，Anson Lo曾擔任職業舞蹈員和舞蹈老師，其對於舞蹈的熱愛無疑是使他發光發熱的原因之一。

全球百大美男2022｜第14名 白英他空（Paing Takhon）

緬甸男模特Paing Takhon是上屆全球百大美男冠軍，今年捲土重來殺入前15名。（YouTube @TC Candler）

緬甸男模特Paing Takhon是上屆全球百大美男冠軍，今年捲土重來殺入前15名。原本籍籍無名的他於去年4月8日，因反對緬甸軍政府而被逮捕，並為人熟悉，其Instagram和Facebook帳戶亦因而被封鎖。同年12月27日被緬甸軍政府判處三年有期徒刑，今年3月2日被緬甸軍政府特赦出獄。

全球百大美男2022｜第5名 姜濤（Keung To）

同為男團Mirror成員之一的姜濤可愛性格向來甚得男女老幼喜愛。（YouTube @TC Candler）

同為男團Mirror成員之一的姜濤可愛性格向來甚得男女老幼喜愛，想必不少人也知道小時候的姜濤身型肥胖，因此被欺負。但胖子都是潛力股，那些人應該萬萬想不到當年的小胖子居然會搖身一變，成為了全球5大美男之一，總算是為自己爭回一口氣！

全球百大美男2022｜第4名 基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）

知名於漫威電影宇宙電影中的「雷神」（Thor）的澳洲男演員基斯咸士禾夫也是第10年打入全球百大美男之一！（YouTube @TC Candler）

知名於漫威電影宇宙電影中的「雷神」（Thor）的澳洲男演員基斯咸士禾夫也是第10年打入全球百大美男之一！除了其角色深受喜愛之外，現實中的他更是「寵妻魔人」，曾形容「太太知道我眼中只有她」，並以「世界上最好的老婆」來形容太太Elsa Pataky，、愛妻號」當之無愧。

全球百大美男2022｜第3名 添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）

被稱為「甜茶」的添麥菲查洛美在去年出演科幻片《沙丘瀚戰》（Dune）男主角而廣為人知。（YouTube @TC Candler）

被稱為「甜茶」的添麥菲查洛美在去年出演科幻片《沙丘瀚戰》（Dune）男主角而廣為人知。同時擁有法籍、美籍和猶太人血統的甜茶有着男性陰柔氣質，絕對能顛倒眾生！