2022回顧｜10人氣女星榮升媽媽 孫藝珍初為人母、吳雨霏誕第三胎

2022年即將結束,在今年演藝圈可說是喜事連連,不少藝人都在今年步入婚姻或榮升做媽媽,非常幸福!其中林志玲、孫藝珍在40高齡誕下寶寶,而陳宇琛妻子林佑蔚更趕在年尾正式成為新手媽媽,除此之外,還有不少女藝人在今年生了第二、三個寶寶,再度添加家庭成員,更加幸福圓滿!



2022新手媽媽|林佑蔚於12月20日誕下女兒

2022年年尾的喜事!石修兒子陳宇琛與前有線主播妻子林佑蔚結婚5年,在近日(12月20日)誕下女兒,成為新手爸爸、媽媽!陳宇琛在妻子誕下寶寶後於Instagram分享了一家三口牽手相並報喜道:「經過9個月的期待,爸爸媽媽終於在2022年12月20日見到你。我們最親愛的Luna Willow公主,有史以來最好的聖誕禮物!」(After 9 months of anticipation mommy and daddy finally got to see you on 20/12/2022 - our dearest princess Luna Willow ,The best Christmas present ever!)

2022新手媽媽|孫藝珍於11月27日誕下兒子

孫藝珍與玄彬於浪漫韓劇《愛的迫降》結緣,在今年2月迎來美滿結局,當時二人粉絲都替他們開心,更期待著高顏值的他們所誕下的最帥「星二代」!隨即婚後三個月後孫藝珍與玄彬宣布了懷孕好消息,在11月27日孫藝珍順利誕下兒子「小甜豆(알콩이)」。孫藝珍近日(24日)更在Instagram上分她初為人母的感受:

生小孩後﹐終於有一些成為大人的感覺。 迎來寶貴的小生命後,開始體會到我們每個人都是某個人的女兒或兒子,世界上每個寶寶的存在,本身就是是光芒。 孫藝珍

2022新手媽媽|何雁詩 6月1日誕下兒子

何雁詩的男寶寶是在國際兒童節出生!何雁詩和鄭俊弘在2020年結婚,婚後兩年就帶來好消息!二人在寶寶出生(6月1日)後,都在Instagram分享了成為新手父母的喜悅,可見對於新家庭成員的加入,非常興奮!在升級成為新手媽媽的何雁詩,現在經常在社交平台分享一家三口的溫馨日常,近期更為寶寶舉辦了180曰宴,場面簡直幸福滿溢!

2022新手媽媽|蔡明思於今年4月誕下女兒

前Super Girls成員蔡明思於2019年與從事金融業的圈外台籍男友陳冠廷結婚,在婚後的她就一直很想添一位小成員,為此甚至求神拜佛都試過,終於在今年迎來了寶寶!在4月時順利誕下女寶寶,而且蔡明思在Instagram分享喜訊,更提到進入產房才15分鐘,寶寶就平安出生了﹐看來非常疼愛她的媽媽!

失望過,也擔心過,好在上天終於聽到我的願望,賜給我最珍貴的禮物! 蔡明思

2022新手媽媽|林志玲於今年初順利誕子

台灣藝人林志玲與日籍丈夫黑澤良平(Akira)結婚3年,一直渴望成媽媽的她,終於今年初時帶來順利生子的好消息,並曬出一家三口的牽手合照,讓人隔著螢幕都感受到他們一家的幸福!而47歲才懷孕的林志玲已屬高齡產婦,不論是懷孕還是生產都相當危險,當她分享求子過程時,都感受她的毅力:

我從來從來沒有放棄過,也相信有一天奇蹟會發生。 林志玲

