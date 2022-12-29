2022回顧｜10人氣女星榮升媽媽 孫藝珍初為人母、吳雨霏誕第三胎

2022年即將結束，在今年演藝圈可說是喜事連連，不少藝人都在今年步入婚姻或榮升做媽媽，非常幸福！其中林志玲、孫藝珍在40高齡誕下寶寶，而陳宇琛妻子林佑蔚更趕在年尾正式成為新手媽媽，除此之外，還有不少女藝人在今年生了第二、三個寶寶，再度添加家庭成員，更加幸福圓滿！



2022新手媽媽｜林佑蔚於12月20日誕下女兒

2022年年尾的喜事！石修兒子陳宇琛與前有線主播妻子林佑蔚結婚5年，在近日（12月20日）誕下女兒，成為新手爸爸、媽媽！陳宇琛在妻子誕下寶寶後於Instagram分享了一家三口牽手相並報喜道：「經過9個月的期待，爸爸媽媽終於在2022年12月20日見到你。我們最親愛的Luna Willow公主，有史以來最好的聖誕禮物！」（After 9 months of anticipation mommy and daddy finally got to see you on 20/12/2022 - our dearest princess Luna Willow ,The best Christmas present ever!）

2022新手媽媽｜孫藝珍於11月27日誕下兒子

孫藝珍與玄彬於浪漫韓劇《愛的迫降》結緣，在今年2月迎來美滿結局，當時二人粉絲都替他們開心，更期待著高顏值的他們所誕下的最帥「星二代」！隨即婚後三個月後孫藝珍與玄彬宣布了懷孕好消息，在11月27日孫藝珍順利誕下兒子「小甜豆（알콩이）」。孫藝珍近日（24日）更在Instagram上分她初為人母的感受：

生小孩後﹐終於有一些成為大人的感覺。 迎來寶貴的小生命後，開始體會到我們每個人都是某個人的女兒或兒子，世界上每個寶寶的存在，本身就是是光芒。 孫藝珍

2022新手媽媽｜何雁詩 6月1日誕下兒子

何雁詩的男寶寶是在國際兒童節出生！何雁詩和鄭俊弘在2020年結婚，婚後兩年就帶來好消息！二人在寶寶出生（6月1日）後，都在Instagram分享了成為新手父母的喜悅，可見對於新家庭成員的加入，非常興奮！在升級成為新手媽媽的何雁詩，現在經常在社交平台分享一家三口的溫馨日常，近期更為寶寶舉辦了180曰宴，場面簡直幸福滿溢！

2022新手媽媽｜蔡明思於今年4月誕下女兒

前Super Girls成員蔡明思於2019年與從事金融業的圈外台籍男友陳冠廷結婚，在婚後的她就一直很想添一位小成員，為此甚至求神拜佛都試過，終於在今年迎來了寶寶！在4月時順利誕下女寶寶，而且蔡明思在Instagram分享喜訊，更提到進入產房才15分鐘，寶寶就平安出生了﹐看來非常疼愛她的媽媽！

失望過，也擔心過，好在上天終於聽到我的願望，賜給我最珍貴的禮物！ 蔡明思

2022新手媽媽｜林志玲於今年初順利誕子

台灣藝人林志玲與日籍丈夫黑澤良平（Akira）結婚3年，一直渴望成媽媽的她，終於今年初時帶來順利生子的好消息，並曬出一家三口的牽手合照，讓人隔著螢幕都感受到他們一家的幸福！而47歲才懷孕的林志玲已屬高齡產婦，不論是懷孕還是生產都相當危險，當她分享求子過程時，都感受她的毅力：

我從來從來沒有放棄過，也相信有一天奇蹟會發生。 林志玲

▼▼▼【按圖看】2022年還有幾位女星再度成為媽媽｜陳嘉寶、吳雨霏及鍾嘉欣於今年更是平安順利誕下第三胎，再度成為幸福媽媽，而梁靖琪和倪晨曦亦再次為家裡增添迎成員！【按圖看】她們的幸福美照▼▼▼