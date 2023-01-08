江美儀靠一人事業起飛　結束10年婚姻後更自由：開心與否在乎自己

【萬千星輝頒獎典禮2022｜江美儀】無綫電視年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》，將於今晚舉行。今屆視帝視后競爭激烈，其中江美儀憑《下流上車族》有份角逐，早前更直言期待能夠獲獎，「今年入行第25年，10年前我得到女配角，那麼10年後的今日，究竟可否拿多個獎呢？這都是我挺期待，好像個里程卑般。」她亦曾在電視台訪問中，大談過去入行辛酸，更嘆亞視藝員總被睇低一線，「真的慘過地底泥。」



【萬千星輝頒獎典禮2022｜江美儀】原來江美儀入行已有25年。(IG@elenakongmayyee)

【萬千星輝頒獎典禮2022｜江美儀】江美儀憑《下流上車族》有份角逐視后。(IG@elenakongmayyee)

江美儀原為一位秘書，因替老闆買午餐而被星探發掘入行做模特兒，其後再轉行簽約亞視，參演多部電影及電視角色，包括《肥貓正傳》、《我和殭屍有個約會II》及《影城大亨》等。她在2009年開始為無綫拍劇，4年後憑《衝上雲宵II》勇奪「最佳女配角」，如今第4度入圍「最佳女主角」提名。

【萬千星輝頒獎典禮2022｜江美儀】江美儀在《衝上雲宵2》中與馬國明發展出忘年戀，引起一時熱話。她亦憑此角色獲得「最佳女配角」。(劇照)

江美儀瞞婚10年、最終分開

現年51歲的江美儀，入行以來鮮少緋聞，最為人熟知是與吳君祥的11年情。兩人於2018年宣布分手兩年，其後男方父親夏春秋不小心洩口風，爆他們早於2006年在西雅圖註冊，即「分手」實為離婚。由於江美儀是家中長女，自小被父親視為兒子教育，因此練出堅強外殼，但在公開離婚後，當她在多個節目裡，被提及對方名字時，仍不禁感觸落淚。

江美儀與前夫「身分有距離」成導火線

結婚多年，釀成分開的導火線，在於身分有別。江美儀曾在節目《單對單》中，提及離婚的經過，表示兩人步伐不同，「他很大壓力。他是某某（夏春秋）兒子、某某（吳君如）的弟弟，跟誰人的男友，永遠沒一個清晰的身分。」當時江美儀又因工作，常未能陪對方出外應酬，結果引來閒言。她認為即使一句微不足道的說話，「我覺得他聽後覺得我們身分有距離。」

也許自卑、也許缺安全感，從來都需大家在問題發酵前，抽時間敞開心靡互相溝通，這樣才能保持健康關係。

【萬千星輝頒獎典禮2022｜江美儀】江美儀發現原來自己一人都可以開心和自由。(IG@elenakongmayyee)

人生有很多東西，感情只是其中一部份，你可以控制到開心與否，在乎自己選擇。 江美儀

江美儀發現一人也可開心自由

由於兩人個性不合，江美儀曾走過一段傷心和困擾的日子，後來在吳君祥前往內地工作後，她發現原來自己一人都可以開心和自由，自始慢慢走出陰霾。後來吳君祥自覺做不到江美儀的要求，最終兩人做回朋友，江美儀曾在訪問中表示，仍會相信愛情，但不會再同居，並說笑解釋，「有鼻鼾怎麼辦？又要重新適應，好像很麻煩。」

吳君如提攜進無綫工作

除了愛情，江美儀在事業上，亦憑堅強個性，去到今日成就。她早前在港台的訪談節目《安哥同事會》中，指曾在約滿離巢亞視後，一度沒有工作，非常懷疑自己人生，並謂「不知為何，他們的價值觀覺得亞視藝人低人一等，還要沒工開，真的慘過地底泥。」

江美儀感激得到前夫胞姊吳君如的提攜，對方認為自己不差，應該可以有很多事做，於是相約無綫高層樂易玲飲茶，並稱「你們都不是不需要人，看看有甚麼可以做。」因此，江美儀得到一個機會，自己亦懂好好把握，以謙虛的心重新學習，「去到新公司便要從低做起，他們又不是給你很差的角色，非由茄喱啡開始，那麼便慢慢做。我是實幹型。」

【萬千星輝頒獎典禮2022｜江美儀】江美儀亦會看準機會，為自己爭取更好的利益。(IG@elenakongmayyee)

江美儀為自己爭取加人工

江美儀亦會看準機會，為自己爭取更好的利益。她表示在王維基開立香港電視時，因多人被高薪挖角，故她也被無綫相約傾談。雖然她無意離開，但由於當時是特約演員，她便藉此提出加人工，表示「首先你們提名我『最佳女配角』，在《九江十二坊》更是女主角，我不談女主角人工，女配角的也有吧！」傾談過後，她的薪金真的增多數百分比，「有些高層看見我，都說我叻女。」她的敢言個性為其帶來更好的發展。