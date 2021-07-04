江美儀從小撐起頭家學堅強　抑鬱、離婚獨自療傷：我也想小鳥依人

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-07-04 20:00

曾聽說，從生活迫出來的女強人，煉成鋼鐵般的個性，內在卻是無盡心累。江美儀也許就是這種人。重提單立文（豹哥）在節目慰問她離婚一事時，她罕有淚灑當場的情境，坦言始料不及：「從來沒有人捉住我手，問過我這個問題。」不是沒有朋友關心，而是她愛把悲傷留給自己，報喜不報憂。「我的成長裡不懂何謂撒嬌。」

江美儀坦言工作中是個很難相處的人。（黃寶瑩攝）

訪問當天，江美儀預早到場，沒有助手或化妝師隨行，獨自補妝、換衫，行動爽快，說話直接、有禮貌。「工作中的我很難相處，坊間常說我惡，因為我太投入，只想著做好件事，忽略了很多事，我也有反思改變。」她自言是一個好理性的人。然而，結婚卻是一次感性戰勝理性的經歷。

情緒病發前夫都在身邊：如果嫁給他都幾好

在結婚前的上一段感情結束後1-2年，江美儀遇上前夫吳君祥，二人戀愛初期，一次到餐廳吃飯，江美儀突然覺得餐廳好嘈，聲音不斷鑽進腦袋，她走出餐廳不斷哭，哭到喘氣，發現不對勁，後來看心理治療，才知受童年經歷與上一段感情影響，患上抑鬱症，其後演變成驚恐症。

「每次病發都不是有大事發生，記得一次看電影《2046》後不停哭，突然嘭一聲瞓低，醒來他就在我身邊，每一次有事時他都在我身邊照顧我，很感動。」相戀幾個月，吳君祥向江美儀求婚。「當有一個人出現，對自己很關心，為自己做的事情好感動，就覺得好冧，便想，如果嫁給他都幾好，就這樣結婚了。」二人秘密結婚10年，直到宣布分開時才被爆早已婚。

重提單立文（豹哥）在節目慰問江美儀離婚一事時，江美儀罕有淚灑當場的情境，坦言始料不及：「從來沒有人捉住我手，問過我這個問題。」（TVB USA Official@YouTube）

剎那感動未能維繫長久關係 不懂溝通陷婚姻危機

回想昔日最美好的時光，江美儀淺笑：「成日說：當我最需要你的時候在我身邊，便很足夠。當時真的覺得好夠，但這是一剎那，要維繫一段長久關係不只靠感覺，需要多方面配合。」事後發覺，她在兩段戀情之間的空白期只有1-2年，其實未夠。「（對再上一段感情的分開）未找到箇中原因，未完全走出當中的傷心。」二人結婚後，許多相處及溝通的問題陸續出現。

面對生活軼事，江美儀總先顧及對方感受，當對方為自己所做的事並非她心中所想，她都一一照單全收，表面風平浪靜，內裡暗湧愈滾愈大，直到一發不可收拾。「例如當對方為我做A，但原來我喜歡B，如果我告訴他，好似打擊了他的熱誠，傷害他，最後嗌交收場。有時就會算，要是每次都算，久而久之堆了很多問題，一方覺得奉旨，另一方覺得為何對方總是想不到自己想要的。不是對錯的問題，是溝通問題。」

「我不想別人批判這段感情，是誰對誰錯，有人說一定是你太惡、粗魯，哪有男人喜歡你？我看到的留言好mean。」江美儀說。（黃寶瑩攝）

後來前夫到北京工作，二人分隔兩地後發現各自生活原來更美好。「我沒特別不習慣，還覺得一個人幾好，沒有人嘈我，我喜歡怎樣就怎樣，不用擔心他夜歸，他也不多致電我問候，兩個獨立個體在不同的空間生活也不錯。」於是待前夫回港後一起討論二人關係。「我表面好像沒事，但內心其實累積好多不開心，不知如何表達又怕令對方傷心。太顧及對方而忽略了自己，最後受不了，對方也感到意外。」前夫亦自覺做不到江美儀的要求，不如做回朋友。

終於有一次他自己買禮物送給我，是在我們分手後。真的太遲了。 江美儀

夫妻退回朋友位置 解開溝通的心結

「有些人以家人為第一位，有人將朋友放第一位，他就是後者，我退後一步做回朋友，是否更好？」江美儀笑說離婚前她常指丈夫不給她送小禮物。「終於有一次他自己買禮物送給我，是在我們分手後，他與家人去英國旅行，買了一對耳環給我，但我覺得：唉，真的太遲了。為什麼你不早一點？」江美儀唏噓。

其實只要我們仍在一起時，他開口提出想我讚他，最後可能沒那麼大件事。 江美儀

「他曾跟我說為何我成日不讚賞他，當時想，我為什麼要讚你，但現在冷靜下來回想，有誰不渴望別人鼓勵及被認同？分手後有一次我讚他，他對我說：『你知不知道這是你第一次讚我？』」連自己都不知道，就是溝通問題。「其實只要我們仍在一起時，他開口提出想我讚他，最後可能沒那麼大件事。」

當關係變質，又很想念當初打得火熱的感覺，然後常常問，為什麼會變到這樣，我們何時開始有問題？在想無限個為什麼。 江美儀

「可能我需要年紀再大一點，或一個比我更成熟的人，他能照顧我，而不是我照顧他。」江美儀說。（黃寶瑩攝）

要令自己開心 別執著問太多「為什麼」

彼此的心結都解開了，可是婚姻無法挽回。面對離婚，江美儀獨自療傷。「最難捱的是，不捨得自己曾經放了很多時間，而結果並非預期，會失望。當關係變質，又很想念當初打得火熱的感覺，然後常常問，為什麼會變到這樣，我們何時開始有問題？在想無限個為什麼。」

江美儀說，女人容易陷入情緒危機，就是執著問「為什麼」。然而，世事哪有太多解釋？不如調整自己。「現在因為宗教，反而覺得遇到是好事，早日償還，償還了就不用帶到下一世，心態不同，看事物沒從前負面。」要令自己開心。

10年感情，有問題2-3年，都開心過6-7年，這些時間不是白過。兩個人性格不合分開，我不覺得是失敗。 江美儀

「有時自己看不到自己缺點，不懂溝通表達，問題一路累積，自己愈來愈難受，如果我早點懂得處理，早點跟他溝通，也許結果會不一樣。」道理明白了，一切也無悔。「10年感情，有問題2-3年，都開心過6-7年，這些時間不是白過。兩個人性格不合分開，我不覺得是失敗。」

【按圖看】江美儀秘密結婚到離婚的心路歷程，從前她對婚姻有何憧憬？離婚令她有何成長？如再遇上下一段感情又會有何不同？

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家中長女習慣撐起頭家：我也想小鳥依人

在經歷離婚的過程，江美儀以工作麻醉自己，亦要與情緒病共處，朋友心痛她有苦自己知，「我不喜歡將不開心的事告訴別人，為什麼別人要將你的負面情緒帶回家？」無論對愛情還是朋友、家人，江美儀都習慣顧及他人感受，也許出於長女的性格。

我都想做小鳥伊人，但有時環境不許可。 江美儀

自從接觸信仰，江美儀學會改變心態看待事物，遇到不如意的事也當是好事，「早日償還，償還了就不用帶到下一世。」最近她更參演風水學電影《大運同行》。

「從前我移民到加拿大，父母及妹妹移民到美國，父母以往是幸福的打工仔，沒多經歷風浪，我在加拿大很辛苦，正當想向爸爸撒嬌時，爸爸突然爆哭，我即刻強忍淚水，跟爸爸說不用擔心，沒事的，有甚麼我飛過來。」到現在又是江美儀撐起頭家，大喊好累，然然哈哈大笑。

每個女人都要打定底，如果有一日，真的要離開伴侶時，你可否獨立生活？ 江美儀

「我都想做小鳥伊人，但有時環境不許可，當時我爸爸快塌下，如果我也塌下怎辦？我真的要撐起頭家，要做中心角色，指揮大局，這是上天的安排。」從原生家庭回想感情，爸爸教會她獨立自強。「每個女人都要打定底，如果有一日，真的要離開伴侶時，你可否獨立生活？凡事都要依賴伴侶，你不能說走就走，可能只有死忍。」面對感情危機，女人要自強才有選擇權。

「人生有很多東西，感情只是其中一部份，你可以控制到開心與否，在乎自己選擇。」江美儀說。世事太多不似預期，唯有勇往直前，才能開闢更美麗的風景。

採訪、造型：梁秀雅 攝影：黃寶瑩 髮型： Ivan Lee @ headquarters 服裝提供：MARELLA、Iris & Ink @THE OUTNET 場地：Fjaka

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