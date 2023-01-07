細數黃子華女神級拍檔！鄧麗欣、林明禎兩選一？最後劇集與她合作

【毒舌大狀｜黃子華】2023年賀歲電影《毒舌大狀》雖然要等到農曆年三十（1月21日）才正式上映，但於今日（1月7日）及14日舉行謝票優先場，戲中部分演員都有現身戲院，與觀眾拜早年迎新歲。《毒舌大狀》是由黃子華與謝君豪、王丹妮、何啟華、廖子妤等演員主演，陣容強勁，而其中不難讓人留意到黃子華每次合作的女演員，都是女神級，甚至不少是視后、影后級的好戲之人，一起來看看黃子華過往經典之作的女搭檔！



黃子華女神級拍檔｜《男親女愛》鄭裕玲（Do姐）

提到黃子華的經典作品首先，絕對是與鄭裕玲（Do姐）合作的TVB劇集《男親女愛》，當年更創下50點破紀錄的收視！鄭裕玲當年扮演挑剔女律師Miss Mo，更爆出不少金句，隨著劇情發展，與黃子華由鬥氣冤家慢慢發展成情侶，當時的定情一吻更是引起全城熱話！鄭裕玲（Do姐）亦憑着此劇獲得《萬千星輝賀台慶2000》「本年度我最喜愛的女主角」及「本年度我最喜愛的電視角色」，創下事業其中一個高峰。

黃子華女神級拍檔｜《棟篤神探》蔡少芬

黃子華與蔡少芬在2004年合作TVB劇集《棟篤神探》，蔡少芬在劇中飾演神經質的保險經紀與黃子華的無厘頭擦出不少火花，兩人後來成為情侶，但大結局竟在黃子華捉賊途中哮喘發作，暈倒生死未卜。這樣的結果惹來不少觀眾不滿，最後是TVB重新剪輯了一個大團圓結局再播出，才完美落幕，可見這套劇集在當年的熱度是相當高！

黃子華女神級拍檔｜《絕代商驕》、《棟篤特工》佘詩曼

黃子華與佘詩曼兩度合作，分別在2009年合作的TVB劇集《絕代商驕》及在2018年電影《棟篤特工》，成為不少80、90後的集體回憶之一。佘詩曼在《絕代商驕》劇中飾演性格潑辣的購物狂，與黃子華是一對鬥氣冤家，後來更變成情侶，劇中搞笑情節相當多，當中也是創下高收視。黃子華和佘詩曼相隔9年後再度合作電影《棟篤特工》再合作，更是成為當中最高票房的香港電影。

黃子華女神級拍檔｜《My盛Lady》徐子珊

黃子華女神級拍檔｜《My盛Lady》徐子珊（IG@officialkatetsui）

數到這裡，徐子珊是黃子華合作的第三位港姐！黃子華與徐子珊在2013年合作主演TVB劇集《My盛Lady》，亦是黃子華為TVB拍攝的最後一部劇集。劇集內容關注社會議題「剩女」，在劇中黃子華與徐子珊也飾演鬥氣冤家後來成情侶，金句頻頻是當年熱播劇。徐子珊在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲「最佳女主角」提名，而黃子華也憑此劇獲「最佳男主角」，榮登「視帝」，創下事業其中一個高峰。

黃子華女神級拍檔｜《飯戲攻心》鄧麗欣、林明禎

黃子華在去年與鄧麗欣、林明禎主演的《飯戲攻心》，原是去年賀歲電影，但因疫情原因推遲至中秋節上映，仍大獲好評。在電影中鄧麗欣飾演黃子華前女友，後來成為他弟媳，而林明禎則飾演他女朋友，但劇情拍得好笑又不老套。所以在上映後，大獲好評，鄧麗欣和林明禎兩位女神的首次合作，就有網民在討論區出了以「鄧麗欣定林明禎？」為主題的帖文，反應非常熱烈！

黃子華女神級拍檔｜《毒舌大狀》王丹妮

即將正式上映的《毒舌大狀》是與王丹妮合作，是一套劇情緊湊的黑色喜劇律政電影，王丹妮飾演黃子華的客戶，因為他的一次失誤，被判入獄17年，將會圍繞著翻案的過程，在上映前就有不少人期待！而王丹妮最為人熟悉的一定是在2021年電影《梅艷芳》中飾演梅艷芳，有著讓人眼前一亮的演出，她更憑此在2022年獲得《第40屆香港電影金像獎》的「最佳新演員」，期待《毒舌大狀》的上映！