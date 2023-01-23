12星座｜3大最為妳著想的廿四孝男友　處女男無微不至不捨妳受傷

跟有的男人相處真的很痛苦，因為這些男人很自我，做事從來不懂得為別人考慮，總是要人家來遷就配合他們。所以女生看見這樣的男人，最好離得遠一點，不然最後受苦的一定是自己了。



而且一定要相信，生活中還是有很多好男人的，只要遇見了就會知道什麼是紳士風度。就比如十二星座中的這些男人，他們就真的是很會為另一半考慮。

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處女男

處女男一直都是個很溫柔，而且情商很高的人，他們很善於跟人打交道，而且能夠在別人情緒不對的時候及時提供安撫，而這一切都要歸功於處女男從小到大養成的察言觀色。他們是個心思非常細膩的人，有什麼問題他們都很善於捕捉。

而且處女男是個很喜歡結交朋友的人，所以他們才更加會在意身邊人的感受，因為他們不捨得讓別人受傷或者是難過，所以一遇到這種情況，處女男都會跳出來哄對方高興，而他們也同樣能夠得到別人的喜愛和尊重。

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山羊男（台譯：摩羯男）

山羊男之所以超級溫柔超級會為別人考慮，就是因為他們本質上是同理心很強的那種人。雖然有的事情山羊男沒有經歷過，但是他們依然能夠站在對方的角度思考問題。他們這樣做還不是表面功夫，而是很懂得跟人產生共鳴。每一次山羊男都很會講話，不會說讓人難堪或是不舒服的話。

相反的，他們體諒到對方的不容易，所以說出來的話會讓對方感覺到很舒服，好像有魔力能夠撫平別人受傷的心口。所以跟這樣的山羊男相處，整個過程會特別的自如，不會有任何的壓抑，還會不知不覺中就把他們引為朋友來相處對待。

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雙魚男

很多人都喜歡跟雙魚男打交道，原因也很簡單，就是他們是一個很懂得體諒別人不容易的人，總是能夠照顧到別人的感受。這一切跟雙魚男的成長有很大的關係，他們得到過好很多人的幫助，在加上雙魚男本身心地善良，懂得感恩，所以他們遇到別人需要幫助的時候也願意伸出援手。

他們會經常多替別人考慮，看到別人的困難也會感同身受，而只要他們有能力，那麼雙魚男都會伸出援手，不讓他人失望。這是因為他們的這種付出，才會讓自己變得更加受歡迎。

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