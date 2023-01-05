復合｜3大星座伴侶一旦分手就再也回不去了　破鏡重圓亦無好結果

在愛情的旅程中，很多人常對「復合」有著執念。能破鏡重圓是好事，但不是所有的破鏡重圓都有意義、都值得。有的情侶即使復合了，對方可能也不會像以前一樣愛你，雙方的關係再也回不到從前。這是一個殘忍的事實，無法修補，只能面對。



希望大家如果有幸遇到相愛的人，在一起的時候就要好好珍惜當下，不要等事後再來補救。今天，科技紫微網要帶大家來看看，哪些星座在復合後最不可能回到以前的關係？

復合後不能和好如初的3大星座，裂痕始終無法修補？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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金牛座

金牛座是個挺記仇的星座，嘴上不會明說，但心結一直都在。他會記得曾經你們約好吃飯，但你臨時爽約；記得他心情低落，你卻只敷衍安慰他；記得衝動分手，你沒有第一時間挽留他。

你以為這些事情都過去了，但金牛一直記得，一直耿耿於懷。分手以後，金牛更會在這段期間回顧與整理過去種種的不開心和委屈。他對小事都這樣了，更別說如果你們之間存在出軌之類的原則性問題，他絕對不可能完全放下芥蒂。

雖然有以上種種問題，但金牛座仍然可能因為重感情而回頭復合。然而，過往那些不愉快、甚至撕破臉的記憶，會讓他們刻意迴避一些可能會引發爭吵的事情。以前吃飯被放過鴿子，那麼以後就少約你；以前難過找你傾訴會被敷衍，以後就不想再麻煩你……這樣的金牛，好像在復合後變得更成熟了，卻也好像變得離你更遙遠了。

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雙子座

分手後再復合的心路歷程，對雙子座來說彷彿是在坐雲霄飛車。一開始是悵然若失的難過，然後是失而復得的喜悅，再然後呢，大概是「發現原來不過如此」的失落。

從大起大落的情緒裡走出來後，雙子座會發現，原來重新在一起，也還是會因為同樣的原因吵架。即使彼此都學會了讓步，但在一起也沒有感覺特別開心，問題沒有消除，事情沒有改變。後悔復合嗎？當然有。可是好不容易才復合的，就不想再折騰一次了。

於是帶著懷疑、猶豫的雙子座，跟同一個人，又開啟了一段同樣的戀愛模式，即使復合了也感受不到任何新鮮的體驗。這絕對不是喜歡新鮮感的雙子座會喜歡的關係。繼續在一起，可能是因為習慣，也可能是因為不捨，但愛呢？真的很難像分手前那樣去愛了。

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天蠍座

注意了，天蠍座是最有可能為了報復而復合的星座。曾經有一位天蠍座的朋友，為了求復合而努力讓自己改頭換面，等到如願復合後，又狠狠甩了對方。只能說，這不愧是天蠍座做得出來的事，失去的都要討回來。

對天蠍來說，用體面的姿態離開，非常重要。離開時，如果是帶著不甘甚至屈辱的記憶走的，他們的自尊心會受到很大的傷害，而且越想越生氣，如果不把心裡的怨氣發洩出來，就無法真正跟這段感情說再見。

當然，不是所有天蠍都能做到這麼狠心，也不是所有天蠍的復合都會帶著報復的企圖。然而復合後的蠍子確實很難再用平常心與對方相處，他們會始終介意之前的裂痕，甚至因此變得陰陽怪氣，這對戀愛過程會造成損傷，即使心裡有愛，也會慢慢消失殆盡。

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