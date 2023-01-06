打破12星座刻板印象：金牛不小氣、雙子極專一？大S具俊曄超互補

天蠍是腹黑大王、金牛最愛計較...你對12星座也存在刻板印象嗎？



最近，唐綺陽老師也在《女人我最大》節目中分析12星座，一起來撕除12星座的刻板標籤吧！

打破12星座以往的刻板印象，別再誤會身邊的朋友了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

土象星座：金牛座、處女座、山羊座（摩羯座）

土象星座屬於陰性星座，凡是自訂原則，照規矩來，某種程度也可以用相當固執來形容，就算前面是懸崖，還是會往前走。有人說，土象星座一毛不拔，但事實上，土象星座只是反應時常慢半拍，當然，在金錢方面相當在意，不過，其實只是思慮周全、精打細算罷了，且特別願意花在愛的人身上。此外，在旁人（特別是風象星座）眼中，對於土象星座內心總會忍不住os：一點反應都沒有？太無聊了吧！但事實上，土象星座的內心戲是非常多的。

同場加映：6種特質的女生送上門都冇人要？對愛情過多憧憬、太麻甩令人反胃（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座是相當看心情的星座，因此規律的土象星座，在風象星座看來是非常無趣的！風象星座容易給人「流程走太快」，腦袋轉太快了，導致旁人跟不上的形象，不過，風象星座事實上在某種程度，對感情是相當專情的，若是認定一生對象，連雙子也不會膩，風象星座反而對生活方式比較容易膩。

唐綺陽老師也特別提醒，風象星座最愛不愛他的人，而當風象與風象星座在一起，則容易產生彼此是怪咖的狀態，互看對方不順眼，猶如聰明人看聰明人。

同場加映：這5大星座根本是外貌協會榮譽會員 金牛選伴侶居然也看重外表？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

火象星座：白羊座（牡羊座）、獅子座、人馬座（射手座）

火象星座總給人3分鐘熱度、衝動的刻板印象，但事實上，火象星座往往只是心急，且抱持著希望整體團隊都好的心。火象星座非常具有擔任領導人的特質，能夠帶領團隊往更優秀的方向前進。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

唐綺陽老師分析，水象星座與土象星座同屬於陰性星座，性格都是較為溫吞、柔和、慢速的，因此，也許會被形容腹黑、摸不著頭緒，但其實，只是想比較多，比較細心而已！

延伸閱讀：

少女們集體心碎！「全球最性感男人」爆愛情長跑女友一年，結婚計畫曝光：我的想法比較傳統

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】