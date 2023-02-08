鐵達尼號｜琦溫斯莉一夜成名卻討厭演出！兩度再婚無懼失敗勇敢愛

【鐵達尼號｜琦溫斯莉Kate Winslet】荷里活史詩鉅作《鐵達尼號》問世滿25週年，3D重製版將於2月9日在香港上映，電影由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫斯莉（Kate Winslet）飾演的Jack與Rose之間的愛情故事，而兩位演員亦憑著其電影紅遍全球，如今成為了荷里活巨星。至今二人在電影可歌可泣名場面依舊深深印在各大影迷的腦海中。不過飾演Rose的女星琦溫斯莉（Kate Winslet）卻討厭自己的演出，到底是怎樣的一回事？



鐵達尼號｜荷里活史詩鉅作《鐵達尼號》問世滿25週年，3D重製版將於2月9日在香港上映。（《鐵達尼號》劇照）

鐵達尼號｜琦溫斯莉出自演藝世家 具極強演戲天賦

琦溫斯莉（Kate Winslet）出自演藝世家，其祖父母曾於演藝圈發展，而她的姐妹貝絲·溫斯莉（Beth Winslet）與安娜·溫斯莉（Anna Winslet）也是活躍於演藝圈。她自小於戲劇學校開始學習戲劇，擁有極強的表演慾，不久後就開展了她的演員生涯。

鐵達尼號｜琦溫絲莉出自演藝世家 具極強演戲天賦（《理性與感性》劇照）

1991年開始於兒童科幻小說劇集《Dark Season》中演出，次年於電影《Anglo-Saxon Attitudes》與1993年的劇集《急診室》中演出，當時琦溫斯莉憑著亮眼的演技受到不少好評。之後，她再演出李安執導的《理性與感性》，名氣漸漸響傳出兼具憑著該演出獲得英國電影學院獎（最佳女配角獎），並首次入圍奧斯卡獎。

琦溫斯莉因《鐵達尼號》一夜成名 反討厭自己演出

琦溫斯莉的星途可謂一片光明！當然讓她成為今時今日的荷里活巨星，不能不提電影《鐵達尼號》，電影不但成為全球十大最賣座電影之一，更獲得11項奧斯卡獎，亦令她聞名全球。不過多年後，琦溫斯莉接受Marc Maron訪問，重提當年《鐵達尼號》的演出，她坦言當年年僅22歲的她，仍未準備好自己成為名人，惟電影讓她一夜成名。

當《鐵達尼號》上映後，我立即進入自我保護狀態。皆因每天我就像獲很多人身體檢查一樣，英國傳媒對我不太友善，有很多批評的聲音。 琦溫斯莉（Kate Winslet）

鐵達尼號｜一夜成名 反討厭自己演出（《鐵達尼號》劇照）

當年電影飾中演男主角的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），替全裸的女主角琦溫斯莉畫素描的一幕，加上影迷過去25年都一直在討論其結局，不少人都認為是Rose身形太肥，使門板載不上Jack，最終造成悲劇。

自電影播出後，傳媒一直針對琦溫斯莉（Kate Winslet）身形，令她一度感到被「欺凌」，多年後她表示至今對此都感到被欺負。

說實話，我感到被欺負。我記得當時想過「這太恐怖了，我希望它過去」。這確實過去了，但也讓我意識到，這就是成名帶來的後果時，我還沒有準備好，多謝，絕對未（準備好）。 琦溫斯莉（Kate Winslet）

鐵達尼號｜不少人都認為是Rose（琦溫斯莉Kate Winslet飾）身形太肥，使門板載不上Jack，最終造成悲劇。（《鐵達尼號》劇照）

《鐵達尼號》無疑是琦溫斯莉（Kate Winslet）的代表作，至今依舊是各大影迷心中的著作。不過琦溫斯莉卻討厭自己的演出，她對自己當年的演出並不滿意，更希望可再演過。

我的美國口音，無法聽下去，實在不行！我其實對自己所有演出都不滿意。 琦溫斯莉（Kate Winslet）

鐵達尼號｜有種「友達以上，戀人未滿」叫里安納度名及琦溫斯莉

其實里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫斯莉（Kate Winslet）飾演的Jack與Rose的情侶形象早已深入民心，彼此的重要場合均在場，更曾經被拍到二人一同游水度假，一度被外界誤以為二人假戲真做。不過琦溫斯莉一直都表示，彼此是一生撃友，感情比家人更親密深厚。

鐵達尼號｜有種「友達以上，戀人未滿」叫里安納度名及琦溫斯莉（《浮生路》劇照）

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫斯莉（Kate Winslet）的友誼羨煞旁人，相識二十多年風雨同路定必經歷過許多難忘事，要說到二人最深刻的事時，不得不提2009年琦溫斯莉憑電影《浮生路》勇奪金球獎最佳女主角，在台上發表得獎感言時，毫不掩飾地直接向里安納度「表白」，在台下的里安納度更即時以飛吻來回應。

我很高興我現在能站在這裡告訴你我多麼愛你，在過去這13年來，我都一直深愛著。我真的全心全意愛你。 琦溫斯莉（Kate Winslet）

鐵達尼號｜10年後，到了里安納度憑《復仇勇者》首度奪得奧斯卡影帝寶座（YouTube@Oscars 截圖）

10年後，到了里安納度憑《復仇勇者》首度奪得奧斯卡影帝寶座，多年間五度提名都落空。等待多年里安納度終於踏上多年夢寐以求的頒獎台上，鏡頭亦捕捉到琦溫斯莉相當感動，雙眼通紅眼泛淚光，場面十分感人。

鐵達尼號｜鏡頭亦捕捉到琦溫斯莉相當感動（YouTube@Oscars 截圖）

鐵達尼號｜琦溫斯莉3次婚姻 無懼失敗依舊勇敢去愛

多年間二人都是外界天造地設的一對，但現實上琦溫斯莉（Kate Winslet）曾兩度再婚，育有一女兩子。成名前的琦溫斯莉曾跟演員史蒂芬·特雷德（Stephen Tredre）有一段長達5年的戀情，惟琦溫斯莉拍攝《鐵達尼號》間死於骨癌，因此她並沒有參加《鐵達尼號》的首映，而是前往了男友的葬禮。

鐵達尼號｜琦溫斯莉跟第一任丈夫吉姆薛瑞登（Jim Threapleton）（getty image）

電影《鐵達尼號》播出次年，琦溫斯莉跟第一任丈夫吉姆薛瑞登（Jim Threapleton）結婚，並誕下長女Mia，可是好景不長，二人婚姻慬維持3年就結束；2003年琦溫斯莉跟第二任丈夫山姆曼德斯（Sam Mendes）修成正果結為夫婦，同年再誕下次子Joe，可惜最後仍以分手告終。

鐵達尼號｜琦溫斯莉跟第二任丈夫山姆曼德斯（Sam Mendes）（getty image）

兩年後琦溫斯莉（Kate Winslet）跟英國企業家Ned Rocknroll秘婚，據悉婚禮只邀請了雙方6位最親密的好友出席，以及琦溫斯莉跟前夫所生的兩名孩子，而一對新人的雙方家長亦毫不知情，當天里安納度更擔起父親角色牽著琦溫斯莉進入禮堂，可見他於琦溫斯莉心中地位如此珍貴。

鐵達尼號｜2年後琦溫斯莉（Kate Winslet）跟英國企業家Ned Rocknroll秘婚（getty image）

現年47歲的琦溫斯莉（Kate Winslet），雖則曾經歷了兩段失敗的婚姻，但她無懼失敗依舊勇敢去愛。或許是小時候的經歷讓她看透世界，寧可承受尖銳的批評聲音，都不甘改變自己。多年面對大大小小的風雨，一直都有里安納度這位撃友陪伴左右，單單是琦溫斯莉第3次的婚禮是由里安納度牽著她的手進場，可見彼此的友誼比愛情更為珍稀。