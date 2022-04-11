鐵達尼號真人真事　歌女戀富二代天人永隔　生還後終生不嫁

【鐵達尼號】今年是鐵達尼號沉沒110週年，明珠台昨晚（10日）重播由里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與琦溫絲莉（Kate Winslet）主演的經典愛情電影《鐵達尼號》（Titanic），除了戲中露絲和傑克的愛情故事外，戲外亦有一段塵封50年，鐵達尼號生還歌女於船上邂逅富二代的真人真事，同樣淒美。



Berthe Antonine Mayné是其中一名鐵達尼號生還者，她獲救後曾多次向親友講述自己與愛人於鐵達尼號的經歷，卻一直無人相信，直至她去世後，家人才於她的遺物中發現這段塵封50年的淒美愛情故事。

戲外亦有一段塵封50年的愛情故事。《鐵達尼號》（Titanic）劇照

Mayné是一名窮歌女，在工作時邂逅了富二代兼曲棍球運動員Quigg Edmond Baxter，二人很快便墜入愛河，而Baxter欲帶Mayné回家鄉見家人，因而以假名「Mrs de Villiers」為愛人訂了鐵達尼號的船票，一同上船。

鐵達尼號真人真事｜曲棍球運動員巴斯特。（圖／取自YouTube）

鐵達尼號啟航後二人度過了一段甜蜜時光，多次在甲板上約會。可惜，在鐵達尼號啟航五日後，鐵達尼號就撞上了冰山，Baxter向船長了解事態後就立刻帶同媽媽、妹妹、Mayné登上6號救生艇，並向家人介紹女友，自己拒絕上船。Mayné知道後亦曾一度拒絕上船，最終被另一位乘客說服，成功獲救生還。而Baxter最後則是隨著鐵達尼號沉沒於海中，二人自此天人永隔。

鐵達尼號啟航後二人度過了一段甜蜜時光，多次在甲板上約會。《鐵達尼號》（Titanic）劇照

鐵達尼號事故發生後，Mayné與Baxter家人多個月都登報尋人，可惜無果。之後，Mayné便回到了歐洲繼續做駐唱歌手，不過她一直都難忘摯愛巴斯特，終身未嫁，也沒有小孩。Mayné曾多次向親友講述於鐵達尼號的往事，卻因Mayné是用假名上船，不在乘客名單上，無人相信。直至Mayné去世後，家人才於她的遺物中發現Mayné與Baxter的照片、情書，以及當時尋找Baxter的報紙，揭開這段塵封50年的鐵達尼號愛情故事。