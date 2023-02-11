42歲容祖兒仍單身曾在節目爆喊　認會煮飯男最帥：期待但不能委屈

容祖兒演唱會｜容祖兒久別香港樂壇，年初三終在馬場演唱，早前（9日）更宣布將於4月，連開8場澳門個唱。容祖兒早前曾提到，在新加坡及澳門演唱會後，就會籌備香港開騷，相信各位樂迷都感期待。除了容祖兒的歌喉，不少人都關心其感情狀況，雖然年屆42歲，但仍未見好消息。她亦曾在節目中，因單身感孤單而痛哭，不過都抱著寧缺莫濫的心態，去期待真愛的出現。



容祖兒演唱會｜容祖兒早前（9日）宣布將於4月，連開8場澳門個唱。(IG@yungchoyee)

容祖兒演唱會｜容祖兒抱著寧缺莫濫的心態，去期待真愛的出現。(IG@yungchoyee)

容祖兒與劉浩龍交往5年未能結果

容祖兒與劉浩龍交往5年，最終分手收場。當年因男尊女卑，一直不給外界看好，加上家人施壓，令戀情最終爆煲。有傳兩人拍拖期間，劉浩龍因自尊心強，一直堅持各自付款，無論吃名菜或乘經濟艙出遊，對他而言都較負擔和吃力。亦有報紙引述小道消息指，兩人因目標和方向不同，故在互表心聲後，決定和平分開，回復朋友關係。

容祖兒演唱會｜容祖兒與劉浩龍交往5年未能結果。(視覺中國)

容祖兒承愛情「是永遠缺乏的一塊拼圖」？

現年42歲容祖兒，至今婚姻仍未有著落。她曾作客內地節目《了不起的姐姐2》，表示在看到經理人霍汶希（Mani）的女兒後，曾想自己也有個小孩，「但是我的人生裡，好像這個就是永遠缺乏的一個拼圖，至今仍未找。」有別於對朋友豁達，她曾在節目《2次重塑》中，表示對愛情則很固執，憶述有次拍拖期間，媽媽曾點醒她看似不快樂。她初時不感認同，但後來分手後發現，「才知道她看到的是對的」。

容祖兒演唱會｜(IG@yungchoyee)

容祖兒因單身感孤單鏡頭前爆哭

雖然習慣一人生活，但容祖兒曾言仍會感孤單，在綜藝節目《牧野家族》中，提到面對孤獨的方式，期間更一邊開車，一邊默默落淚，似將一直抑壓的情感釋放，讓不少網民身同感受，概嘆「這就是成年人的消化方式。」

容祖兒演唱會｜容祖兒承認愛情「是永遠缺乏的一塊拼圖」？(IG@yungchoyee)

容祖兒期待愛情、但不委屈自己

人生路上望有個伴的她，雖曾感著急，但不會因此委屈自己，選個不合的人，「我覺得不需要談到沒有了自己，我會期待，我追求心靈上交流那種。」容祖兒更曾在《向往的生活》中，透露自己的擇偶條件，是位會為她煮飯的男生，「如果是他煮給我的話，無論他長得有多麽得普通，我會覺得是世界上最帥的男生，最有魅力的男生。」這種從容不迫的戀愛觀，期待她往後能如王菀之的歌〈好時辰〉中所言，「遇上你太感恩，不遲亦不早。」她總有一天會遇上心中的Mr. Right。