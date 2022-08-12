容祖兒歎自己總是愛錯人　容媽媽遺憾女兒未找到好男人

【容祖兒／牧野家族】容祖兒（Joey）貴為香港樂壇天后，除了音樂事業一帆風順外，外界亦十分關注她的感情生活。42歲的容祖兒自2019年與前男友劉浩龍分手結束5年情後就單身至今，就連容祖兒的媽媽亦十分擔心女兒何時覓到如意郎君，更直言是她的遺憾。而容祖兒於內地綜藝節目《牧野家族》中亦直言自己經常愛錯人，罕有大談感情觀。



容祖兒參與內地綜藝節目《牧野家族》拍攝，在節目中與容媽媽進行視像通話。當容祖兒問到母親最大的遺憾是什麼時，容媽媽就欲言又止地表示女兒沒能找到一個好男人是她作為人母的最大遺憾。孝順的容祖兒聽罷便安慰容媽媽：「我都不太…不擔心，我都不遺憾你遺憾什麼。」更不禁感觸落淚。

容祖兒與容媽媽進行視像通話感觸落淚。（《牧野家族》）

42歲容祖兒已經單身多年，對上一段情已是與劉浩龍的5年情。貴為香港樂壇天后的容祖兒戀上在娛樂圈半紅不黑的劉浩龍，戀情傳出以來就被指是女尊男卑，不被看好。對此，劉浩龍曾回應：「我承認工作上女朋友是天后，但一拍拖，我沒放這個稱號在她身上，從來不覺得這是壓力！」

42歲容祖兒已經單身多年，對上一段情已是與劉浩龍的5年情。（IG@yungchoyee）

可惜，二人在相戀5年後最終分手收場。容祖兒與劉浩龍的分手原因就有傳是受到長輩的壓力所致，有指容媽媽不滿意劉浩龍。容祖兒曾在內地節目《2次重塑》訪問時透露過容媽媽一直提醒她不要委屈自己：

不要委屈自己為別人而活，不要為伴侶委屈自己。以前她看到我談戀愛時會很生氣，我不明白為何她會生氣，我談戀愛她不應該開心嗎？她跟我說：『因為我覺得你不開心。』我說我開心，然後她說不。那段時間可能有點爭執，後來分手後才知道她看到的是對的。 容祖兒

容祖兒與劉浩龍的分手原因就有傳是受到長輩的壓力所致。（IG@yungchoyee）

盡管事業一帆風順，但在感情路上，容祖兒就坦言自己經常愛錯人，對感情沒有信心，感情處理太直接，好勝的她總是希望可以改善對方，證明自己沒愛錯人：「我很沒有信心，但是因為我太敏感了，對於很多事情都沒有想清楚，感覺一到我就做，但是可能會做錯。然後我就是不停地錯，錯到一個就是我自己覺得，為甚麼我總是挑戰高難度，然後會覺得我要改變他。」正如容祖兒的經典歌曲《愛一個上一課》一樣，祝願容祖兒在經過感情路上的跌跌撞撞後，可以認清什麼才是自己想要的，找到屬於自己的幸福。

【容祖兒Q&A】