阿Sa、阿嬌與容祖兒同事變閨蜜　容祖兒曾為Twins頂紅館檔期？

【乘風破浪3】娛樂圈中有不少女星都會組成「胡說八道會」等閨蜜姊妹團，而近期北上參加《乘風破浪的姐姐3》的蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）除了組成女子組合Twins外，與樂壇天后容祖兒亦是相識十多年的好閨蜜，更一起組成了名為「龍虎豹」的閨蜜姊妹團，多年來互相陪伴彼此走過高山低谷。



誰說同事不能成為好朋友？阿Sa、阿嬌與容祖兒同屬英皇娛樂，當年阿Sa與阿嬌組成女子組合Twins出道，而身為英皇娛樂的大師姐，容祖兒經常在工作上與Twins有合作，三人一起打拚，惺惺相惜，從出道走到了成為「下一站天后」。容祖兒成為了樂壇天后；而Twins則是香港最成功的女子紅合，紅遍全港。出道至今已二十多年，三人早已情同家人，更以大家的生肖組成了名為「龍虎豹」的閨蜜名。

蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒及經理人霍汶希為鍾欣潼（阿嬌）慶祝生日。（IG：@choisaaaa）

「龍虎豹」三人都是在單親家庭長大，進入娛樂圈這個複雜的世界，帶給她們的不單止是事業上的成功，更為彼此帶來了一輩子的友誼。蔡卓妍（阿Sa）憶起第一次進公司時，第一個遇見的便是容祖兒對她的熱情歡迎：「你當這裡是自己的家便可以了。」沒有安全感的鍾欣潼（阿嬌）更指自己從小就不會笑，在入行遇上了阿Sa和容祖兒後才學會了怎樣笑。而容祖兒亦指自己的朋友不多，笑言「五隻手指已經數完」，阿Sa和阿嬌便是她最好的朋友。

阿Sa、阿嬌與容祖兒自稱「龍虎豹」（Instagram@choisaaaa）

Twins與容祖兒在演藝路上經歷過不少風風雨雨，打擊最大的就要數2008年的豔照門風波。當年正值Twins於香港大紅大紫的當紅時期，大街大巷都會播著Twins的歌曲，人氣一時無兩。然而，豔照門風波卻狠狠重挫了Twins的清純形象，原定於2008年4月舉行的紅館演唱會被迫取消，而身為好姊妹，容祖兒即使剛開過演唱會不久，依照義不容辭為Twins頂下紅館檔期，兩個月後重回紅館舉行《StarLight演唱會Part 2》，以行動力撐好閨蜜，風雨同路。

Twins、Kenny擔任容祖兒演唱會嘉賓。（Instagram@choisaaaa）

我們一起長大，我們經歷的東西是你們不能想像的多。 容祖兒

除了一同面對困難，好朋友同樣會為你的成功而感到高興。2015年，Twins於紅館舉行了一連5場的《Twins LOL Live in HK》演唱會大受歡迎。看到了好姊妹的成功並再創事業高峰，在台下的容祖兒亦不禁感動落淚：「我們一起經歷了順境和逆境，看到在場這麼多人愛錫你們，我很開心！」而阿嬌亦同樣感謝容祖兒在Twins初出道時帶著她們一起工作，令外界認識她們。

Twins與容祖兒自稱「龍虎豹」，她們一同見證過彼此的笑與淚。(蔡振龍攝)

早前，阿Sa、阿嬌與容祖兒一起拍攝內地綜藝節目《因為是朋友啊》，展現出二十多年的深厚姊妹情，更一起為了紀念彼此的友情而為主題曲《容我sa嬌》親自填詞。而一路看著三人由女生蛻變成女人的經理人霍汶希（Mani）就這樣形容「龍虎豹」的感情：「不一樣的血脈卻有最親的愛。有時候就算是親人都不一定有最親的愛。」性格內斂的阿嬌亦感恩有阿Sa與容祖兒陪伴她度過二十多年。

我的人生中有二十幾年的時光都有你們的陪伴，二十多年前我們恰巧認識，二十多年後我們變成最親的人，有不用過多言語就可以懂得對方的默契，不一樣的性格卻恰好互補合拍，這是一種幸運，我愛你們。 鍾欣潼（阿嬌）

蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒及經理人霍汶希為鍾欣潼（阿嬌）慶祝生日。（IG：@choisaaaa）

女生往往都喜歡與好姊妹分享感情事，然而阿Sa選擇隱藏自己與前夫鄭中基的婚訊長達4年之久，就連最親的阿嬌和容祖兒也不知情。在節目《因為是朋友啊》中，阿Sa就透露當年的隱婚原因，表示當年與鄭中基有保密共識，因此大家都沒有告訴任何朋友。同時，阿Sa亦表示隱婚是為了保護好友，不想令友誼出現猜忌：「因為如果外面真的有人知道，那是不是我朋友出賣我？我不想這樣。」