樂基兒疑離婚！曾秘嫁黎明因一事完12年情　再遇愛甘陪對方度破產

樂基兒離婚｜樂基兒（Gaile）早年嫁圈外男友，遠居美國組美滿家庭，然而昨日（28日）突傳分訊，讓人大感驚訝。現年42歲的樂基兒，不時在社交媒體分享近照，無論樣貌或身材，狀態依然大勇。正當大家以為樂基兒覓得好歸宿之際，她卻無預警「暗示離婚」，其經理人公司的回應，更是耐人尋味。



樂基兒離婚｜樂基兒（Gaile）日前在社交媒體似是暗示離婚。(IG@gaileofficial)

樂基兒於2019年誕下兒子Hunter後，不時分享兩人合照，更在去年4月，全家飛往峇里島，為他慶祝3歲生日。樂基兒昨日（3月1日）再分享與兒子的黑白合照，並留言「當你是『co-parent』，時間很珍貴」。由於「co-parent」可譯作「單親、共同撫養」或「親職協助」，故引起網民揣測。有傳媒其後引述消息人士證實，兩人和平離婚，樂基兒亦將重操舊業，而模特兒公司都回應，樂基兒的話「代表了點東西」，詳細則要由當事人親自解答。

樂基兒離婚｜曾與黎明於2008年秘婚，惜4年後因個性不合離婚。(資料圖片)

樂基兒離婚｜曾秘婚黎明、因個性不合結束12年情

這次非樂基兒首次離婚，她曾與黎明於2008年秘婚，因此被稱為「天王嫂」。兩人在2000年結識，繼而發展戀情，由於年齡相差13年，吸引不少傳媒關注。雖然順利踏過七年之癢，兩人其後更飛往美國註冊，但最終因為價值觀不合，樂基兒鬼妹仔性格；黎明則傳統內斂，故兩人婚後4年便宣布離婚。樂基兒過後曾在訪問中表示，「戀愛簡單，婚姻卻太難。」她認為，兩人曾努力互相遷就，但始終還是不行。

樂基兒離婚｜樂基兒與第二任丈夫於2017年結婚。(IG@gaileofficial)

樂基兒離婚｜有傳樂基兒的第二任丈夫曾破產。(IG@gaileofficial)

樂基兒離婚｜再覓愛情、傳對方曾失婚破產

當年有傳樂基兒生活奢華，黎明曾贈她名車及豪宅。不過，她在離婚後，卻選擇了一個傳曾破產的商人。樂基兒在2015年，跟圈外人Ian Chu拍拖，有報道曾起底對方，發現他曾歷婚姻失敗，財政狀況一度轉差，在2012年遭多間公司入稟追討逾3,000萬債務，最後被迫破產。據指樂基兒當時願陪對方度難關，而對方的網上有機食品生意也愈做愈好，最後兩人在拍拖兩年後，在Ian破產令解除的同年，於美國加州酒莊舉行婚禮。

總有人問我，為什麼會嫁給這個男人，很簡單，我找不到不嫁給他的理由。 樂基兒

樂基兒離婚｜樂基兒與Ian的個性甚為契合，都是好動之人，愛做瑜伽。(IG@gaileofficial)

樂基兒離婚｜曾憶述浪漫求婚過程

這次樂基兒與Ian的個性甚為契合，都是好動之人，愛做瑜伽。樂基兒更曾在訪問中，憶述浪漫的求婚過程，原來對方趁陪她返美探親期間，製造機會。樂基兒表示，初時以為對方為其慶生，帶她乘小型飛機飛往一個加州小鎮，並在大片翠綠草原上降落。那裡建有一個白色小涼亭，而對方亦提前佈置滿鮮花、香檳和求婚戒指，趁她來到的一刻求婚，「我以為是切蛋糕，原來是收戒指。」兩人婚後生活幸福，兩年後誕下愛情結晶，去年更赴峇里島度假，可見樂基兒的「幸福肥」。可惜，樂基兒日前在社交媒體的言論，似乎表達兩人已經離婚。

樂基兒離婚｜兩人婚後生活幸福，兩年後誕下愛情結晶，去年更赴峇里島度假，可見樂基兒的「幸福肥」。(IG@gaileofficial)

樂基兒離婚｜自創橄欖油髮膜護髮

除了感情狀況，現年42歲的樂基兒，其凍齡狀態也引起不少注意。樂基兒曾在訪問中，分享美容心得，更自創髮膜，將4份橄欖油，混合1份麵粉，塗在頭髮上一會後沖洗，讓秀髮長期保持潤澤不毛躁。喜愛研究食譜的她，煮食都較清淡、不肥膩，不過偶爾她也會放縱一下自己，吃乾炒牛河和披薩等。隨性的生活態度，讓她消除不少壓力煩惱。

樂基兒離婚｜現年42歲的樂基兒，其凍齡狀態也引起不少注意。(IG@gaileofficial)

樂基兒離婚｜公開承認隆胸

樂基兒做事直率不遮掩，相較對整容避而不談，她則曾在2005年公開承認隆胸，讓胸圍更為豐滿。不過，在整完的數個月後，她因為不勝負荷，而決定拆除。在隆胸後，她曾一度感焦慮，有指她在10多年後，因懷孕對餵哺母乳感顧慮。雖有不少人都向她解釋事隔多年，不會有影響，但她仍擔心沒奶水給兒子，讓好友笑她患「人奶驚恐症」。雖然整容屬於個人選擇，但樂基兒的直言坦率，更為討人喜歡，予人更親切感覺。