鍾鎮濤一度離婚破產歷低谷　細20年台灣嬌妻不離棄賣鑽戒助還債

鍾鎮濤即將70歲大壽，早前得到眾巨星好友慶生，場面浩大。鍾鎮濤入行約半載，除了結識多位同伴好友，身邊亦得賢妻相伴，愛情事業兩得意。不過，鍾鎮濤在感情路上來得不易，曾歷一段失敗婚姻，更因此申請破產，幸好他後來遇上范姜素貞，將其從谷底拉上來，並在他60歲生日時結婚。



鍾鎮濤｜鍾鎮濤即將70歲大壽，日前得到眾巨星好友慶生，場面浩大。(鍾鎮濤微博)

鍾鎮濤日前的生日會中，張學友、曾志偉、劉嘉玲、關之琳及譚詠麟等都有出席，更唱出英文生日歌祝賀。鍾鎮濤於70年代以溫拿樂隊出道，其後單飛發展，獲得不俗人氣和成績。雖然事業得意，可是愛情則崎嶇難行，在80年代末結識章小蕙（藝名章蓉舫、章瑄桐），兩人閃電結婚，誕下一子一女。

以為擁有安穩生活，然而章小蕙在1996年被雜誌曝與富商陳曜旻有婚外情，翌年有報道更證實她與鍾鎮濤離婚，關係正式結束。章小蕙亦透過報道澄清，與陳曜旻來往時，其實兩人經已分居，但沒對外公開。

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鍾鎮濤欠債2億破產

一波未平，鍾鎮濤當年遇上金融風暴，資產滑落至負數，最終無力償還，欠債逾2億元，需向法庭申請破產。中央電視台財經頻道更曾以此作例，詳述對方每個月住宿限制在4千至8千元，飲食也只能花費2千至3千元，而服裝理髮則為500至800元。對於習慣生活富裕的他而言，人生跌進了低谷。

鍾鎮濤｜飽歷挫折後，鍾鎮濤時來運轉，結識細20年的范姜素貞。(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾鎮濤感激老婆不離不棄

飽歷挫折後，鍾鎮濤時來運轉，結識細20年的范姜素貞。對方當年正值花樣年華，於法國回流創業，讓鍾鎮濤一度擔心連累對方，欲趕走她。不過，范姜素貞依然不離不棄，隻身來港扶助對方，更主動變賣自己的鑽戒和名牌，將創業賺到的收益，幫助清還債務。鍾鎮濤因而大為感動，曾在2021年節目《媽媽你真好看》上，親寫信件表感激，「在完全不求回報的情況下，全心全意留在我身邊，以一當十的姿態幫助我，除了生活細碎，工作上的大小安排，還照顧我一對當時還是年幼的孩子。」

她與我手牽手一路的走，完全沒有為自己打算過。 鍾鎮濤

鍾鎮濤｜范姜素貞視對方與章小蕙的仔囡為已出，即便兩人往後誕下兩女，一家六口依然樂融融。(IG@fan_fan_fanchiang)

視鍾鎮濤女兒如己出

在范姜素貞幫忙打點下，鍾鎮濤很快便重新振作，更因對方投資有道、懂做生意，在2006年破產令屆滿，他恢復財政自由。正如鍾鎮濤提及，范姜素貞視對方與章小蕙的兒女為己出，即便兩人往後誕下兩女，一家六口依然樂融融，繼女鍾嘉晴更曾在母親節時，向范姜素貞表白，「我就只有你一個媽媽，怎麼能不愛你？」

鍾鎮濤｜兩人於2014年結婚，在峇里島舉行豪華婚禮。(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾鎮濤前年所撰寫的情書裡，還包含對范姜素貞的承諾，指在一切都漸漸穩定下來，「也在我60大壽之後，我發覺有一件必須要做，就是要給范范一個名份，給她穿上婚紗，辦一場在我生命中最重要的派對。」兩人於2014年結婚，在峇里島舉行豪華婚禮，此前范姜素貞一直不介意名份，還分別在2004及2010年，為對方誕下兩位女兒。鍾鎮濤於婚禮上深情告白，「我餘生一定會好好愛這個不問收穫的女人。」經歷過黑暗時期，更懂得人間有情，需及時珍惜。

鍾鎮濤｜范姜素貞在鍾鎮濤低谷時不離不棄。(IG@fan_fan_fanchiang)

鍾鎮濤上海豪宅曝光

在鍾鎮濤破產令屆滿後，他的事業和財產回復富裕，去年為影帝梁家輝慶生時，他邀請好友們到其上海豪宅開派對，裡面裝潢因而曝光。他的屋內寬敞，以歐式風格佈置，不僅掛有大水晶燈、字畫，還可以擺放樂器夾band，看來生活得非常舒適。