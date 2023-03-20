奶奶送訂婚金鐲　妻轉頭出售買名牌袋！網民斥敗家：缺點錢就賣？

訂婚｜有云「千里送鵝毛，物輕情義重」，送禮一般講心唔講金，即使禮物不符心意，也會尊重對方的選擇。不過，有內地網民日前透過社交平台，講述母親贈未婚妻金飾，豈料對方轉個頭低價賣掉，並將錢拿來購買名牌手袋，被發現後還要堅定表示「既然是我的，跟你有甚麼關係」，令網民對她感到失望，直斥對方「敗家」，問這樣的女生「還能要嗎？」



【訂婚｜消費】有內地網民日前透過社交媒體，講述母親贈未婚妻金飾，豈料對方轉個頭低價賣掉，並將錢拿來購買名牌手袋。(《愛．回家之開心速遞》劇照)

不知大家收到不合心意的禮物時，會如何處理呢？內地網民日前於微博上，表示自己與「未婚妻」便因這方面的價值觀分歧，而引起爭執。他表示，與對方已經領證，原定年底結婚，但對方在拍拖初期，已展現出「大花筒」的個性，「平時愛買東西，賺5千花6千，我從來沒指望她能賺錢養家，希望她別敗家就行。」

這次，他發現到對方買新的名牌袋，折後要價3,000多人民幣，令他生疑，一問之下得悉自己母親送贈的訂婚金鐲，事隔不夠兩個月就被對方無情賣掉。對方更理直氣壯嫌棄款式老土，「像暴發戶般，低俗得不行，還不如賣了後買喜歡的東西。」她亦反駁，手鐲「既然是我的，我賣不賣用不著你管。」這番話令網民感被侵犯，頓時怒火中燒，不僅指對方在金價下調時賣掉不明智，還斥責「敗家」，「以後我媽問起來怎麼交代？」

【訂婚｜消費】從這件事中，可看出兩人在「送禮」的觀念上出現分歧。(freepik)

從這件事中，可看出兩人在「送禮」的觀念上出現分歧。女方或認為，東西放著不用，倒不如讓它在自己心中，變得更有「價值」。但該名網民則一直強調，「對於這種有紀念意義的東西，我覺得女朋友會好好保存」、「那個手鐲是留著紀念，你再怎麼缺錢賣它做甚麼？」，加上手鐲包含訂婚的意義，使人易將感情投放在物件上。因此，即便對禮物不滿，太快賣掉的話，觀感上予人不太重視這段關係的感覺。

【訂婚｜消費】女方或認為，東西放著不用，倒不如讓它在自己心中，變得更有「價值」。(《今日的網漫》劇照)

不少人亦同意男網民看法，贊同「未婚妻」不尊重他和其家人，「不喜歡也不至於賣啊！」、「長輩給金器多是一種對你的認可、喜愛，真的就缺這麼點錢要賣了嗎？」、「雖然鐲子給了你未婚妻，但是她確實有點不分輕重。」有的更擔心兩人繼續下去發展，經濟或會出現問題，「你女友可能不太適合結婚，超前消費（脫離承擔能力的盲目消費行為）真的不是一個好事，如果控制不住，很難說發展出甚麼事」，並勸喻離婚，「以後偷偷把房子車子賣了，你都不知道。」

每次收到不符心意的禮物，或會感兩難，雖然物件屬於自己，但在賣掉之前，也需考慮到對方的心意和感受，不能一直想著自己，至少應在保存一段時間後，先與對方商討，才決定物品的去留。

資料來源：叁川说微博