女友物慾高想斬5年情？買衫打扮不慳錢：適合當女友，不合當老婆

【愛情｜購物】情侶金錢觀不一致，最終或會分道揚鑣。有台灣網民近日便在討論區發文，表示與拍拖5年的女友，開始踏入談婚論嫁階段，但卻因對方「物慾超級高」而卻步，問「這個婚到底該不該結？」



【愛情｜購物】有台灣網民表示與拍拖5年的女友，開始踏入談婚論嫁階段，但卻因對方「物慾超級高」而卻步。(《現正分手中》劇照)

不同人都有自己的金錢分配，有的是月光族，有的則會死慳死抵，累積一筆金錢。當事人與女友便是兩類人，他在Dcard討論區發文，以《女友物慾超高，該結婚嗎？》為題，引起不同意見。他形容自己女友條件好：聰明、漂亮、有不錯收入及細心體貼，但唯一最大的缺點，就是「物慾超級高」，「她可以每個月都把薪水花光或僅剩一些」。

女生愛打扮合理，但當事人發現女友收入相若，每個月都有8至9萬台幣（約2至2.3萬港元）後，則抱怨對方不儲錢，「買袋、買衣服、買保養品、做臉（美容療程）、做指甲、旅遊、吃高級餐廳，以前都覺她或賺不多，花光很正常，但深入了解之後，賺這麼多為甚麼不存一些起來......」

【愛情｜購物】女友堅持花自己的錢沒錯，而且沒有負債，望能享受生活。(《香港愛情故事》劇照)

他認為對方沒以家庭為首，表示自己每個月都可儲3至4萬（約0.78至1萬港元），至今存款破百萬（約25.9萬港元），但對方則不到20萬（約5.2萬港元）。雖然兩人曾傾談，但女友堅持花自己的錢沒錯，而且沒有負債，望能享受生活，更指「我也不是沒存款，只是少了一點，我也從沒亂花過你的錢啊！」

聽完女友的解釋後，當事人對婚姻更為卻步，擔心婚後生活，只有自己為家裡存錢，「不想有計較心態，但確實有點不平等。」他擔心結婚成家後，勢必有很多地方需用錢，「不先未雨綢繆會很沒有安全感」，萬一真的急用錢，「我怎可能真的說不給她錢？」

【愛情｜購物】情侶因金錢觀不同，激起網民熱議。(《29＋1》劇照)

當事人的困擾引起網上熱議，部分網民撐女方，認為「漂亮需花錢維持」，反問「享受5年人家的漂亮和疼愛，現在才突然清醒要談錢？」有人揶揄「分手後找適合結婚的，臉大概比不過前女友」，更有人表示花自己錢不是問題，反而男生都會花錢在遊戲上，但留言卻會怪女方「管太多、又不是花她的錢。」

不過，也有不少網民認同當事人的想法，指「這種女生適合當女友，不適合當老婆」、「二人生活怎可用錢（的同時）不會影響對方呢？」有的網民更表示，若然女方急要錢，最後還是需靠另一半，故總結「女生只想靠人，女權都喊假的。」這番言論引起另一爭議，有人反駁指，女方從沒花當事人的錢，「就因單方面的婚姻想法及臆測，被冠上靠男生」，認為不公。更有網民反指，「男生都幻想女生只想靠人，殊不知自己可能也沒能力給人家養。」

【愛情｜購物】若想維繫感情，便需要共同的溝通和努力。(《熟女強人》劇照)

金錢觀不同的話，其實在日常習慣上，也易出現分歧和爭執，正如不少網民所言，指兩人金錢觀不合，更有人認為「當事人心裡很清楚」。不過，若想維繫感情，便需要共同的溝通和努力，如在各自花費的同時，建立一個共同的儲蓄戶口，來應負家庭開支，這樣不僅較為公平，亦可感受到對方的付出。

資料來源：Dcard討論區