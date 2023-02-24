拍拖9年未婚夫突提分手　女醒覺遭情騙：被碌8萬卡數連求婚戒

【情騙】近年愈多人經歷情騙，有加拿大女生近日便在社交平台，分享被前未婚夫欺騙的過去，引起網民共嗚。騙案無分時效，她表示與前度拍拖9年，感情一直穩定，但在被求婚的5個月後，卻發現對方一腳踏兩船，在電話中被分手。除了被騙感情，她過後還替對方還債，打算賣掉求婚戒時，始知對方原來用其信用卡付款，接著揭發出更多被蒙在鼓裡的事，與一直以來認識的他判若兩人。



【情騙】加拿大女生Katherine Lemus近日在社交平台，分享被前未婚夫欺騙的過去，引網民共嗚。(Katherine Lemus's TikTok)

感情愈深信任愈高，住在多倫多的Katherine Lemus，也沒想過有天會被前度欺騙。她現年32歲，早前在TikTok拍片，憶述與前度在高中時期相識，拍拖9年後，準備步入結婚階段。惜憧憬婚後生活沒多久，她於2014年驚悉對方有第三者。該前度在電話中與她坦白後提分手，令她感出乎意料。

除了感情巨變難以接受，她表示自己還要替對方還1萬美元（約7.85萬港元）卡債，「我曾給他信用卡帳號，他卻給我遺下約1萬元的債款。」既然已經分開，錢亦討不回來，Katherine打算賣掉求婚戒，助減輕債務負擔。她因此發現更驚人的事，原來對方求婚時的鑽戒，有一半金額，都是用她的信用卡支付。

【情騙】男友出軌喊分手後，遺下1萬美元卡數，Katherine其後更發現，原來對方當初送的求婚戒，也是出自自己錢？(《愛的迫降》劇照)

【情騙】不少網民也分享有關求婚戒的相似經歷。(《愛的迫降》劇照)

相信對不少女生而言，求婚戒可不計較金額，但望能反映出男方的真心和誠意。雖有不少認同戒指可以AA制，但Katherine的例子，則是被蒙在鼓裡，不知自己有份付錢，反而得悉後更傷透心。事件得到不少網民分享相似經歷，有的表示「男友賣電單車換鑽戒，以表真心，但我記得該電單車是我買的」，亦有人發現戒指不是真金，更有人指自己的戒指，是對方前妻借錢買來的，「至今她仍在償還。」

不只Katherine本人，其身邊的家人好友亦感詫異，認為對方跟印象中的個性，變得完全不一樣。她其後更發現，對方在兩人拍拖期間，原來已經多次出軌，甚至曾誘惑自己的好友，「他嘗試與我的朋友做朋友，但顯然這沒成功。」她原想將求婚戒典當，但因只得幾分錢，最後決定透過網上平台，以1000美元（約7,850港元）賣給他人。

【情騙】雖歷情騙，幸而在分開的5個月後，她再次遇上真愛，亦開設蛋糕烘焙店，至今已還完債。(《幸福洋菓子》劇照)

雖歷情騙，幸而在分開的5個月後，她再次遇上真愛，認為對方懂她，「他知我的過去，但他很好，亦很支持我，跟我的前度完全相反。」兩人其後在2019年結婚，組織幸福家庭。至於債務方面，Katherine亦已還清，並藉著事件，啟發她創業，開設蛋糕烘焙店，幫助還債，同時可以提升信用評級，來購入房屋居住，「我對事件完結感到釋放，因這讓我的心情跌落很差的位置，至今我才能說出來。」