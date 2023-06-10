楊卓娜繼女大學畢業！盤點圈中5位最強繼母　林青霞靠1招收服繼女

現年46歲的楊卓娜，與「廣告燈箱大王」楊志翹相愛近15年，多年來跟楊志翹與前妻所生的2個女兒相處融洽，因此獲封為「最強繼母」，即使誕下了細囡，依然無減對2位繼女的愛！楊卓娜日前在社交平台分享了二女Emma的畢業照，，她更為女兒的成長感到驕傲！除了楊卓娜之外，娛樂圈中原來亦有不少「最強繼母」，同樣視繼女繼子為己出，立即看看圈內6位「最強繼母」代表！



楊卓娜日前在社交平台分享了二女Emma的畢業照，，她更為女兒的成長感到驕傲！（lennayeung＠IG）

圈中「最強繼母」1：楊卓娜

楊卓娜昔日當手工藝老師時，其中2位學生就是「廣告燈箱大王」楊志翹的2位女兒，亦因為這樣令楊卓娜認識到楊志翹。楊志翹早年喪妻，獨自撫養2名女兒，其後與楊卓娜相戀，楊卓娜亦成為了繼母，視繼女如己出，即使誕下了細囡，依然無減對繼女的愛，一家五口相處融洽，幸福滿滿。

圈中「最強繼母」1：楊卓娜（lennayeung＠IG）

圈中「最強繼母」2：蔣祖曼

最近在TVB劇集《法言人》中亦有亮相的蔣祖曼在年僅21歲時，就與任職電影幕後的陳卓麒（Keith ）拍拖，當時陳卓麒已與前妻育有一子「Day」，由當初剛剛拍拖開始就已經是三人行，但蔣祖曼深信：「愛一個人，就要愛他的全部」，所以她從不介意，而且對Day更是疼愛有加。

蔣祖曼與陳卓麒於2014年結婚，連結婚大日子都要選在繼子生日當日，可見蔣祖曼愛屋及烏，對繼子相當重視。兩人婚後誕下了女兒，但蔣祖曼並沒有分薄對囝囝的寵愛，一家四口幸福美滿。

圈中「最強繼母」2：蔣祖曼（jomanchiang＠IG）

蔣祖曼與陳卓麒於2014年結婚，連結婚大日子都要選在繼子生日當日，可見蔣祖曼愛屋及烏，對繼子相當重視。（jomanchiang＠IG）

圈中「最強繼母」3：葉蒨文

葉蒨文於80年代來港發展，84年簽約香港華納公司，當時華納音樂總經理吳正元就安排了林子祥教她廣東話，而葉蒨文首隻粵語歌曲《零時十分》也是由林子祥為她作曲，她憑著此曲一炮而紅，令歌唱事業直攀巔峰。隨著兩人合作越來越多，令二人緋聞越傳越烈，但當時林子祥為有婦之夫，所以令葉蒨文一度被冠上「第三者」之名。

林子祥於1995年與前妻吳正元正式離婚，翌年迎娶葉蒨文。葉蒨文婚後亦對林子祥與前妻所生的兒子林德信相處融洽，一家人不時相約飯聚，可見關係甚好，而林子祥與葉蒨文亦由不被看好，到成為今日的模範夫妻。

圈中「最強繼母」3：葉蒨文（大會提供）

葉蒨文婚後亦對林子祥與前妻所生的兒子林德信相處融洽，一家人不時相約飯聚，可見關係甚好！（微博@葉蒨文SallyYeh）

圈中「最強繼母」4：顧紀筠

顧紀筠於2003年與陳仕偉結婚，婚後擔上了後母的重任並淡出娛樂圈發展珠寶生意。繼子陳浚霆亦有入行發展，在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「風少」龍璟風一角而廣為人知，顧紀筠也視陳浚霆如己出，悉心栽培及教育他，顧紀筠曾經在社交平台分享指：「雖然我們不是由開始就認識，但肯定下半生互相扶持」，看得出她對繼子的寵愛。陳俊霆也很感謝顧紀筠對他的照顧，「能夠成為你的兒子，我想我上一輩子一定做了很多好事，而收來的福氣」！

圈中「最強繼母」4：顧紀筠（chandrew117＠IG）

圈中「最強繼母」5：林青霞

林青霞於1994年與富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，兩人結婚時，邢李㷧與前妻張天愛育有6歲女兒「邢嘉倩」，邢嘉倩亦在接受訪問時表示最初與林青霞並不親近，但林青霞卻依然對她萬般包容及疼錫，每晚陪她聊天、哄她入睡，令她後來改變態度，更曾公開大讚林青霞是「世上最好的繼母」！