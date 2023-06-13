MBTI 4種人格較難脫單！ESFP不愛承諾常蒲吧、INFP要求高不會主動

MBTI愛情｜16型人格（MBTI）近年流行，除了可看出個人性格和特徵，原來還可以估計出愛情運！部分女生會為單身感焦急，有的則會處之泰然，不當成一回事。到底為甚麼會單身？以下分析其中4個人格，均易處於單身狀態，其中表演者（ESFP）更不愛承諾，寧可享受酒吧與異性狂歡。



有的女生是異性磁石，也有部分多年來沒異性埋身，令人好奇到底為何差別甚大，其實一切均與人格有關。早在一個世紀，知名心理學家卡爾榮格（Carl Gustav Jung）已提出心理類型劃分，其後得到美國心理學家Katharine Cook Briggs及女兒Isabel Briggs Myers加以延伸，歸納出16種不同人格，各有獨特的生活態度。正因不同的想法，影響吸引異性的魅力，根據外媒早年報道，以下4個類型會較難脫單。

MBTI愛情｜不同的想法，影響吸引異性的魅力，根據外媒早年報道，以下4個MBTI人格會較難脫單。(《一人婚禮》劇照)

MBTI 16型人格中最易單身類型一：ISTP 鑒賞家

對於做事務實的鑒賞家而言，基本上沒人能夠控制或勸服，難以親近個性或會令人逃之夭夭。他們一般喜歡即興，享受活在當下，不喜歡作出承諾，甚至對計劃未來感到恐懼，如抉擇晚餐吃甚麼，更難保證會為一個人而安穩下來。鑒賞家個性難測，而且表現自我，只做自己想做的事，需要一位給予他足夠私人空間的伴侶。

MBTI愛情｜與其計劃組織家庭，表演者（ESFP）寧可到酒吧與好友歡聚。(《三十九》劇照)

MBTI 16型人格中最易單身類型一：ESFP 表演者

表演者在愛情中可說是渣男渣女，不愛許下諾言，更認為戀愛沒有意義，常到酒吧結織異性，甚於發展關係。一般而言，表演者擁有自由靈魂，不會與人交心，遇上另一半情緒勒索，更不會作出妥協。與其計劃組織家庭，他們寧可到酒吧與好友歡聚，若要他們安穩下來，得需長時間的經歷和成長，方可改變他們的想法。

MBTI愛情｜調停者經常處於不切實際的想象，對擇偶條件要求甚高，甚至不切實際，總盼望遇上白馬王子，帶他們住進城堡生活。(《我是千尋》劇照)

MBTI 16型人格中最易單身類型一：INFP 調停者

調停者經常處於不切實際的想象，對擇偶條件要求甚高，甚至不切實際，總盼望遇上白馬王子，帶他們住進城堡生活。他們是名符其實的理想主義者，從不會低估自己，遇上沒上進心的對象，他們更寧可單身一人。相較個性外向的競選者（ENFP），調停者個性內容，容易害羞，很難在心儀對象面前表現自己，會一直等待對方作主動，容易錯失緣份。雖然他們不易作承諾，但一旦遇上合適的人，都會願意終生信守諾言。

MBTI 16型人格中最易單身類型一：ISFJ 守衛者

守衛者的個性更為沉靜和內向，容易害羞，難以向別人敞開心扉，更不會主動作出追求。他們非常重視承諾，會特別認真看待，還會抑壓情緒和感受，令人更難明瞭他們的真正想法。作為一個完美主義者，當遇上價值觀分歧時，他們都不會妥協，不會為任何人而改變，易令另一半感到折磨。