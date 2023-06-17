前空姐患末期腎病致抑鬱要終身洗腎　丈夫不離不棄願捐腎為妻續命

常言道，愛就是恆久忍耐，無論生老病死、貧窮或富足都會陪伴在大家身旁，跟對方共度難關，執手偕老！說起來總是容易，但確確實實能夠兌現承諾的又有幾多個？馬來西亞有一對夫妻，太太證實患上腎病，每星期要到醫院洗腎2次，但丈夫依然對她不離不棄，甚至願意捐腎給太太，讓愛人延續生命。



馬來西亞有一對夫妻，太太證實患上腎病，每星期要到醫院洗腎2次，但丈夫依然對她不離不棄，甚至願意捐腎給太太，讓愛人延續生命。（One Hope Charity & Welfare）

前空姐患末期腎病致抑鬱 決定為孩子堅強活下去

現年48歲，來自馬來西亞的一位前空姐納查杜斯瑪（Nahzatusshima Kamarudin）早年曾經因為血壓飆升及身體不適求醫，當時被告知腎臟裡的蛋白質過高，並有溢漏問題。惟當時未有察覺到其嚴重性，並沒有把事情放在心上，隨後便不了了之！

後來，納查杜斯瑪與查斯里（Jessri Hazril）結婚，本來以為兩人往後就可以過著幸福美滿的生活，只可惜在婚後1年，納查杜斯瑪有一天突然不斷嘔吐、腳部腫脹並暈倒，丈夫當時抱著妻子到醫院搶救，心情實在忐忑又擔心。

納查杜斯瑪有一天突然不斷嘔吐、腳部腫脹並暈倒，丈夫當時抱著妻子到醫院搶救，心情實在忐忑又擔心。（One Hope Charity & Welfare）

送院後發現是腎臟衰竭，納查杜斯瑪亦被告知從此以後都要以洗腎度日。由於家族並沒有相關病史，所以得知自己患上腎病時，令納查杜斯瑪大感震，一時之間更難以接受這個事實，不斷埋怨自己，終日以淚洗臉，甚至有2年患上了抑鬱症。

納查杜斯瑪與丈夫育有2子，醫生看見她情緒備受困擾，就問了她一句：「難道你不想為了孩子活下去嗎？」這樣的一句頓時把失魂落魄的納查杜斯瑪叫醒，令她決定從此以後要堅強活下去！

孩子還需要我這個母親，所以我必須要堅強，振作起來！ 納查杜斯瑪（Nahzatusshima Kamarudin）

送院後發現是腎臟衰竭，納查杜斯瑪亦被告知從此以後都要以洗腎度日。（One Hope Charity & Welfare）

丈夫不離不棄願捐腎為妻續命：我跟孩子不能沒有她

自被診斷患上末期腎病以來，查斯里都一直在妻子身旁不離不棄地照顧對方，他大讚妻子很堅強，每星期要去洗腎中心3次，很多時候妻子都堅持要自己駕車過去，不讓他接送。能在逆境中堅強捱下去，除了為了一對兒子，相信很大原因也是丈夫在身邊的默默支持與陪伴！

在大約5年前，查斯里開始接觸到腎臟移植，她就跟妻子提議把自己的一顆腎捐給她，但因為手術費用高昂，加上丈夫又是家中的經濟之柱，所以當時她堅決拒絕。直至有一次，納查杜斯瑪發現小兒子成績相當優秀，但卻因為家中的經濟環境令他無辦法升讀大學，就因為這樣，令她決定接受手術，並要在手術後找一份穩定工作，為家庭帶來穩定收入，以供養孩子入讀大學。

少了一顆腎仍可以活下去，所以我會捐腎給太太，因為我跟孩子都不能沒有她，孩子需要媽媽，而我承諾會跟她白頭偕老，所以我會照顧她、陪伴她直到終老。 查斯里（Jessri Hazril）

不過，接受手術始終需要龐大資金，幸好他們得到當地慈善基金會的協助，幫忙籌集資金，查斯里也積極加強運動及飲食管理，希望納查杜斯瑪可以早日恢復健康，與丈夫執手偕老！