超模Linda Evangelista整容失敗致毀容　勇敢走出陰霾自信就是美

大部分女生著重外在美，有些人甚至會不顧一切整容、減肥，為的只是以完美無瑕的一面示人！ Linda Evangelista 是 90年代的「傳奇超模」，早年在各大時尚雜誌封面與時裝秀上也見到她的身影！後來，Linda Evangelista 有 5 年時間突然在時尚界消聲匿跡，及後被傳媒拍到近照驚覺容貌「面目全非」？

Linda Evangelista 於 2021年終於現身發聲明，向粉絲解釋當日隱退時尚界的原因，原來她當時因整型而導致「永久毀容」？隨著時間過去，Linda Evangelista 終於走出陰霾，重返時尚舞台，加上她勇敢做自己及坦承過去的勇氣也備受讚賞，不少網民也感嘆：「The Legend is back！」



Linda Evangelista 是 90年代的「傳奇超模」，早年在各大時尚雜誌封面與時裝秀上也見到她的身影！（gettyimages）

現年 57歲的 Linda Evangelista 於1983年入行，正式開展模特兒之路，憑著出眾的外表及專業態度，成為歷史上最具代表性的模特兒，更連同Christy Turlington、Naomi Campbell、Cindy Crawford和Claudia Schiffer，五人被稱為「Big Five」，是公認的「傳奇超模」，就連老佛爺 Karl Lagerfeld 都對她讚口不絕：「沒有一位模特兒能像她一樣專業！」

現年 57歲的 Linda Evangelista 於1983年入行，正式開展模特兒之路，憑著出眾的外表及專業態度，成為歷史上最具代表性的模特兒！（lindaevangelista＠IG）

老佛爺 Karl Lagerfeld 都對Linda Evangelista讚口不絕：「沒有一位模特兒能像她一樣專業！」（gettyimages）

Linda Evangelista 能夠駕馭得到各種風格與造型，時尚界也給予她「時尚變色龍」的稱號，在時裝秀上形象多變，更曾超過700次登上雜誌封面，甚至因為她的短髮造型捲起全球短髮熱潮，可見 Linda Evangelista 確實具有超強影響力，不愧為超模的始祖、時尚的領導！

Linda Evangelista 能夠駕馭得到各種風格與造型，時尚界也給予她「時尚變色龍」的稱號！（gettyimages）

「如果一天沒有1萬美元，我們絕不起床工作」，Linda Evangelista 曾經傲氣地說過這句話，而這位超模確實是叱吒80、90年代！她亦曾經說過：「On days when I do not work, I am working on my image（當我有天沒工作時，我會忙著經營自己）」，對於模特兒而言，他們不只是懂得擺美美甫士就夠，好好經營自己也很重要，因為他們的形象也反映著時裝的價值。

「如果一天沒有1萬美元，我們絕不起床工作」，Linda Evangelista 曾經傲氣地說過這句話！（gettyimages）

為了維持完美身形與美貌，模特兒不惜接受手術！當年紅極一時的 Linda Evangelista 於 2010年代後期突然淡出時尚圈，後來更被傳媒拍到她的外貌走樣，令外界紛紛瑕想究竟這幾年間發生了甚麼事！直到2021年，Linda Evangelista 突然在社交平台上大爆5年前因整容失敗而導致永久毀容，消息震驚不少粉絲！

Linda Evangelista 坦言在2016年及2017年接受了「冷凍溶脂手術」，希望移除多餘脂肪，怎料減肉不成反增肉，手術後出現了罕見的副作用，令脂肪細胞增生，接受了2次矯正手術依然失敗，導致永久性毀容！

當年紅極一時的 Linda Evangelista 於 2010年代後期突然淡出時尚圈，後來更被傳媒拍到她的外貌走樣，令外界紛紛瑕想究竟這幾年間發生了甚麼事！（gettyimages）

這事件對 Linda Evangelista 造成很大的影響，更受到憂鬱症困擾，但幸好經過了一段時間，Linda Evangelista 決定勇敢面對，站起來對該整容公司作出提告，並發文讓外界得知真相，這份坦承過去、勇於面對的勇氣不得不令人佩服！

我厭倦以這種方式生活，我想抬頭挺胸走出家門，就算外貌看起來不再是以前的我！ Linda Evangelista

事件對 Linda Evangelista 造成很大的影響，更曾受憂鬱症困擾，但幸好經過了一段時間，Linda Evangelista 決戰定勇敢面對（lindaevangelista＠IG）

Linda Evangelista 早前更再登《People》雜誌封面，表示會勇敢面對事件，並希望透過分享自己的慘痛經歷來鼓勵同路人，幫助他們走出困境，甚至重返時尚伸展台在Fendi於紐約時裝周大秀上登場，令一眾時尚愛好者感嘆：「The Legend is back！」

整容減肥變得日漸普及，大部分女生依然被「外在美」的觀念所規限著，但其實外貌、身形好看與否向來都很主觀，就以 Linda Evangelista 為例，雖然意外令她失去了本來的美貌，但她勇於面對過去，今日自信地走出來，這份魅力已經是獨一無二，勇於面對自己的就是美麗！