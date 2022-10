超模Linda Evangelista整容失敗致毀容　勇敢走出陰霾自信就是美

大部分女生著重外在美,有些人甚至會不顧一切整容、減肥,為的只是以完美無瑕的一面示人! Linda Evangelista 是 90年代的「傳奇超模」,早年在各大時尚雜誌封面與時裝秀上也見到她的身影!後來,Linda Evangelista 有 5 年時間突然在時尚界消聲匿跡,及後被傳媒拍到近照驚覺容貌「面目全非」?

Linda Evangelista 於 2021年終於現身發聲明,向粉絲解釋當日隱退時尚界的原因,原來她當時因整型而導致「永久毀容」?隨著時間過去,Linda Evangelista 終於走出陰霾,重返時尚舞台,加上她勇敢做自己及坦承過去的勇氣也備受讚賞,不少網民也感嘆:「The Legend is back!」



現年 57歲的 Linda Evangelista 於1983年入行,正式開展模特兒之路,憑著出眾的外表及專業態度,成為歷史上最具代表性的模特兒,更連同Christy Turlington、Naomi Campbell、Cindy Crawford和Claudia Schiffer,五人被稱為「Big Five」,是公認的「傳奇超模」,就連老佛爺 Karl Lagerfeld 都對她讚口不絕:「沒有一位模特兒能像她一樣專業!」

Linda Evangelista 能夠駕馭得到各種風格與造型,時尚界也給予她「時尚變色龍」的稱號,在時裝秀上形象多變,更曾超過700次登上雜誌封面,甚至因為她的短髮造型捲起全球短髮熱潮,可見 Linda Evangelista 確實具有超強影響力,不愧為超模的始祖、時尚的領導!

「如果一天沒有1萬美元,我們絕不起床工作」,Linda Evangelista 曾經傲氣地說過這句話,而這位超模確實是叱吒80、90年代!她亦曾經說過:「On days when I do not work, I am working on my image(當我有天沒工作時,我會忙著經營自己)」,對於模特兒而言,他們不只是懂得擺美美甫士就夠,好好經營自己也很重要,因為他們的形象也反映著時裝的價值。

為了維持完美身形與美貌,模特兒不惜接受手術!當年紅極一時的 Linda Evangelista 於 2010年代後期突然淡出時尚圈,後來更被傳媒拍到她的外貌走樣,令外界紛紛瑕想究竟這幾年間發生了甚麼事!直到2021年,Linda Evangelista 突然在社交平台上大爆5年前因整容失敗而導致永久毀容,消息震驚不少粉絲!

Linda Evangelista 坦言在2016年及2017年接受了「冷凍溶脂手術」,希望移除多餘脂肪,怎料減肉不成反增肉,手術後出現了罕見的副作用,令脂肪細胞增生,接受了2次矯正手術依然失敗,導致永久性毀容!

這事件對 Linda Evangelista 造成很大的影響,更受到憂鬱症困擾,但幸好經過了一段時間,Linda Evangelista 決定勇敢面對,站起來對該整容公司作出提告,並發文讓外界得知真相,這份坦承過去、勇於面對的勇氣不得不令人佩服!

我厭倦以這種方式生活,我想抬頭挺胸走出家門,就算外貌看起來不再是以前的我! Linda Evangelista

Linda Evangelista 早前更再登《People》雜誌封面,表示會勇敢面對事件,並希望透過分享自己的慘痛經歷來鼓勵同路人,幫助他們走出困境,甚至重返時尚伸展台在Fendi於紐約時裝周大秀上登場,令一眾時尚愛好者感嘆:「The Legend is back!」

整容減肥變得日漸普及,大部分女生依然被「外在美」的觀念所規限著,但其實外貌、身形好看與否向來都很主觀,就以 Linda Evangelista 為例,雖然意外令她失去了本來的美貌,但她勇於面對過去,今日自信地走出來,這份魅力已經是獨一無二,勇於面對自己的就是美麗!