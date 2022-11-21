白斑症超模從小被欺凌曾欲輕生　走出低谷勇敢追夢：自信就是美

大眾總在為「美」給予定義，或許大家都認為要完美無瑕、身材苗條才是美麗，但加拿大一位患有白斑症的超模 Winnie Harlow，選擇接受自己，放下自卑勇敢走上選美舞台，希望透過自己的經歷，令人反思對「美」的定義，以及證明「即使擁有缺陷，我們仍然可以追尋夢想！」



加拿大一位患有白斑症的超模 Winnie Harlow，選擇接受自己，放下自卑勇敢走上選美舞台。（winnieharlow＠IG）

加拿大超模 Winnie Harlow 患有白斑症（又名白蝕症），這是一種非常罕見的慢性皮膚疾病，患者多數會因為自體免疫失調，令部分皮膚的黑色素被破壞，長出形狀不規貼的白色斑塊。因為患上這疾病，令 Winnie 自小就被同學嘲笑是「乳牛」、「斑馬」，面對同學的欺凌，Winnie 感到相當自卑。

加拿大超模 Winnie Harlow 患有白斑症（又名白蝕症），這是一種非常罕見的慢性皮膚疾病。（winnieharlow＠IG）

飽受同輩的取笑與霸凌，令 Winnie 被逼退學，甚至有過想要輕生的念頭。幸好，Winnie後來也成功捱過了這段日子，在母親的支持下，Winnie 在19歲時參加了美國真人選秀節目《超級名模生死鬥》（America’s Next Top Model），希望透過自身的故事，證明「即使擁有缺陷、飽受挫折，我們仍然可以追尋夢想」。

飽受同輩的取笑與霸凌，令 Winnie 被逼退學，甚至有過想要輕生的念頭。（winnieharlow＠IG）

Winnie 最終成功進入了選美比賽的最後14強，並正式發展她的模特兒事業，今日的她已成為國際超模，與不少大品牌合作，於2018年更成功當上時尚品牌Victoria's Secret 的「維密天使」。

成為維密天使一直是我的夢想，當我收到試鏡結果時，我開心到說不出話來，世界終於準備好接受不同的「美」了。 Winnie Harlow

Winnie 曾經很怕被人看到她的白斑，但反思過去才發現，別人眼中的「缺陷」可能就是她獨有的特質，只要懂得喜歡自己，自信地展現出自己的「不完美」自自然然會散發出獨有魅力，總會有人喜歡你！Winnie 曾坦言後悔當初花了太多時間去適應自己的不同，因為自己的看法比任何人都重要，只要自己覺得好就是好，覺得美就是美，根本沒必要太在乎別人的看法！

我喜歡自己，於是機會就來了。 Winnie Harlow

接受自己的不同，因為每個人本來就是不同的個體。 Winnie Harlow

！Winnie 曾坦言後悔當初花了太多時間去適應自己的不同，因為自己的看法比任何人都重要。（winnieharlow＠IG）

Winnie 曾經很怕被人看到她的白斑，但反思過去才發現，別人眼中的「缺陷」可能就是她獨有的特質。（winnieharlow＠IG）

Winnie 希望透過自己的經歷鼓勵其他患有相同疾病的人，要接納自己的「不完美」，並讓大眾反思對「美」的定義。筆者就認為，其實「美」根本沒有一個客觀定義，身體上的一些天生特徵，既然已無法改變，倒不如嘗試接納，把這些特徵視為你的獨特之處，自信地展現自己，自信就是最迷人的氣質。