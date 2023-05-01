百萬網紅慘遇渣男生6粒子宮肌瘤突出血險喪命！醫：嚴重恐不孕症

子宮肌瘤｜政府經常宣傳提醒年過25歲或以上的女士，需定期進行婦科檢查，有助預防或及早發現才能及早治療。著名健身YouTuber日前於個人社交平台自爆檢查出自己生了6顆子宮肌瘤，而且有變大跡象，需要盡快進行手術切除，帖文發佈後隨即引來網民熱議。



什麼是子宮肌瘤？

據衛生署資料顯示，子宮肌瘤又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是一種十分常見的情況。隨着超音波檢查日趨普遍，很多沒有病徵的婦女都在檢查時發現有子宮肌瘤。而肌瘤往子宮腔內長，有機會造成經期大量出血，嚴重更會增加不孕症和貧血的風險。

健身YouTuber自爆因前度生6粒子宮肌瘤

坐擁百萬粉絲的著名健身YouTuber周六野（Zoey），她擁有美國認證私人健身教練資格，不時在個人頻道分享科學安全有效的健身方法，深受網民歡迎。她日前於個人社交平台發文表示，近期接受婦科檢查後，發現體內的子宮肌瘤有變大跡象，要盡快進行手術切除。

著名健身YouTuber周六野（Zoey）（Weibo@周六野Zoey）

Zoey當初跟前男友分手時，早已發現自己生了6顆子宮肌瘤。其實過去她不時出現月經來潮時血量巨大的情況，而且該情況亦會持續7至10天，惟當時並沒有注意此事。自發現體內生了6顆子宮肌瘤後，她曾經進行過一次手術，切除了子宮內的幾個肌瘤，但由於切除子宮壁上的肌瘤需要更大的手術，故此當時沒有進行切除。但近期檢查後，醫生建議必須盡快進行手術切除，讓她再次回想那段不健康的關係。

Zoey當初跟前男友分手時，早已發現自己生了6顆子宮肌瘤。（Weibo@周六野Zoey）

昔日不堪回首的過去 學懂「1東西」勉勵同路人

藉此她發文提醒眾女孩：

情緒是由荷爾蒙掌控的，情緒直接影響身體健康。如果想放手就放手，想拒絕就拒絕，想發洩就發洩，害怕就尋求幫助。 周六野Zoey

過去她跟前男友一起時，曾經因小腸出血入了ICU，當時在柬埔寨半夜突然出血，到達醫院時她已經失去了意識，醫生表示遲來半個小時，恐怕已有生命危險。

當時具體診斷結果是小腸上長有潰瘡，而潰瘡恰好在血管上導致了內出血。但醫生根據她的飲食和作息來看，推斷是因壓力及情緒而導致身體出現問題。她在帖文直言跟前男友一起的6年間，一直擔起二人的生活開支。由於對方沒有工作，所以經濟和生活壓力都由當時年僅20歲初的她來擔起一切。

直到跟前男友結束6年情後，從中她學懂了「自愛」，認識了現任丈夫Max以後，才知道自己是值得更好。（Weibo@周六野Zoey）

可能大家會問為何不反抗呢？年僅20歲初的Zoey當時害怕傷害對方的情感而不敢離開，一直活在謊言中自欺欺人，加上家人也給她帶來經濟上的壓力，所以她當時並不知道如何解決。直到跟前男友結束6年情後，從中她學懂了「自愛」，認識了現任丈夫Max以後，才知道自己是值得更好，因此再聽到要進行手術，毫不懼怕，反而促進了她的成長。

醫生：子宮肌瘤確切病因還不明確

不過網上一名許超的醫生發文，對「周六野因前度生6粒子宮肌瘤」的說法並不認同。許超醫生解釋，心理壓力大，的確是很多疾病的危險因素甚至是誘因。不過，子宮肌瘤確切病因還不明確，目前學術界認為重要的因素是雌激素。有些患者對子宮肌瘤有家族病歷史，也有可能是遺傳因素。他明白一段關係中情緒不好壓力大會影響身心健康，但是說子宮肌瘤是「因為前男友長的」，就有點牽強。