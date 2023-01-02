拍拖20年遇情騙？渣男瞞業主身分呃女友供樓後分手：再找下個就好

【渣男｜情騙】相信大家都想有個伴侶，能夠一起建立家庭，然後長相廝守。然而有對台灣情侶，雖「以結婚為前提拍拖」，並互相分攤屋租居住，但交往20年後，女方突然被分手，被迫遷出家門，後來更發現一直居住的住宅，竟是男友名下，懷疑自己多年來，其實都在替對方供樓，還被蒙騙至今。



【渣男｜情騙】有網民近日於Dcard討論區，發文《跟男友結婚前發現的秘密》，懷疑自己遭遇情騙。(《我的多功能老婆》劇照)

對不少情侶而言，想發展更進一步的話，住屋都是個考慮因素。但萬萬想不到的是，有人卻為上車買樓，花逾20年時間來騙自己的女友。有網民近日於Dcard討論區，發文《跟男友結婚前發現的秘密》，講述自己的感情經歷。她提到以前很想買樓，但遭男友反對，表示「即使租一輩子的房子，也比不上買的那麼貴。」於是兩人商議後，決定各付一半房租，而水電費則由男友繳費。

兩人在挑選住宅時，該網民指很多間都「被男友強力否決」，唯獨有間近郊房子，得到對方極力支持，並讚地段好，而網民亦認為，裝潢頗新、沒明顯瑕疵，而且租金只需2萬8千台幣（約7,099港元），便有三房二廳一衛，因此沒想太多便答應了。

【渣男｜情騙】網民指多年來都未見過房東。(《我們的婚姻》劇照)

渣男行為一：騙女友放下疑心

她表示，即使租住了10年，也從未看過房東本人，每次要求修理東西，都會隔很久才有廠商來幫忙。交租的時候，她亦會把錢交給男友，再由他直接付給房東。如此下來，她開始感到奇怪，為何只有男友遇得到房東？因此去問男友，「他解釋是因房東卡片上的工作地址，離他公司很近，再者房東是男的，如果我跟房東私約出意外怎麼辦。還說房東在乎房客私隱，故住所比較遠，沒事不會過來。」

【渣男｜情騙】即使轉到較遠地區工作，男友仍不願網民搬家。(《The King：永遠的君主》劇照)

渣男行為二：不遷就女友工作點、不願搬家

在租住的第12年，該網民因工作地點改變，打算搬家，不再租那間房子，豈料對方反應甚大，「異常執著不准我搬家，即使我提出分隔兩地，仍會給他安全感也不願意。他一直求我，還說通勤（家中往返工作）事情他來想辦法。」對方即使返朝早晚五工作，仍願意早起帶網民上下班，回家後亦包辦全部家事，對她又親又抱。因此網民從來對男友都不疑有他。

【渣男｜情騙】兩人拍拖20年，但網民突然被分手。(《分手的決心》劇照)

渣男行為三：「叫我個性改一改，再找下一個就好」

不過，今年為兩人拍拖20周年，原本有結婚共識，網民卻突然被分手。她更被男友力數不是，「他說我懶惰、小心眼、愛計較，跟我不可能有未來。」她更指對方存錢多年的結婚聘金，也因沒說明的急事而用掉。縱使網民跪地求復合，對方依然態度尖酸，「叫我個性改一改，再找下一個就好。」還不止，對方要求網民儘快搬走。

該網民後來從對方信箱中，發現一封被刻意轉寄的已拆封信件，裡面提及該房子的貸款，收件人名字則是男友的，讓她恍然大悟被騙，「請問我是幫別人繳貸款，繳完後就被踢掉了嗎？貸款金額不多不少剛好就是1萬4千台幣。（約3,550港元）」她更在網上表示，希望這件事能夠分享記者，「帶給世人警惕。」

不少網民看後都替網民感不值，嘆始終20年感情，都不敵磚頭誘惑，「買房居然還有這一招，太狠了」、「男友只要付首期，然後就有人幫他繳房貸20年？」，也有自稱律師的網民，認為事件構成「詐欺」，鼓勵網民勇敢提告。不過，部分網民認為事情難以提告，屬你情我願，有人更猜測男友的做法，其實是「不想跟女友長久發展，但怕提分手一個人負擔不起，又臨時找不到願攤分房貸的對象，所以才騙。」

女生的十年非常珍貴，現時還要被騙多一倍時間，雖然該網民期間有份居住，但20年後面對「人又無、樓又無」的問題，還要被對方不負責地指「再找下一個就好」，非常值得同情。與此同時這故事也是個提醒，在戀愛的同時要保持三分清醒，不能一直順著對方意願相處，適時也要按自己想法去做，這樣才不易被騙。

資料來源：Dcard討論區