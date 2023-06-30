台灣月老廟攻略｜脫單6大最強術：參拜步驟方法、做錯1步險失正緣

【台灣月老廟攻略】許多渴望脫單的人都去參拜月老，有些人成功地找到了自己的真愛；但也有些人拜了多次仍然孤身一人。即使已經按照正確程序誠懇地祈求，但是依舊未找到正緣，莫非真的毫無異性緣嗎？其實有可能是無明確地列出理想伴侶的條件，故此月老無法為你挑選合適的人選。



愛情是講求緣份，假若想盡快找到屬於自己的正緣，就要確定自己的真命天子的清單，好讓月老知道如何安排。台灣有名頻道主「Halo！Chao」曾於個人頻道上分享參拜月老6大攻略，她自爆過去曾做錯一步使眼前的姻緣即時流走了，所以新手者或有經歷者亦不妨參考一下，助你速速告別單身！

拜月老｜愛情是講求緣份，假若想盡快找到屬於自己的正緣，就要確定自己的真命天子的清單。（《當男人戀愛時》電影劇照）

拜月老｜台女分享6大拜月老超強攻略 稍微做錯一步險失正緣

拜月老攻略｜1. 事前準備

拜月老固然是求好姻緣，事前功夫當然要做足。頻道主表示準備供品需符合兩大條件，首先必須要「成雙成對」、第二就是「甜食」。準備好供品後，接下來要決定什麼時候去參拜，她個人建議最理想參拜的時間是早上10點至下午4點之間，大家亦不妨參考一下。

拜月老攻略｜1. 事前準備 （YouTube@Halo！Chao）

拜月老攻略｜2. 參拜原則

參拜時候必須要有禮貌，譬如台灣的龍山寺內並非只有供奉月老一座神明，若大家打算到龍山寺參拜月老的話，要順着右進左出的方向，沿路遇到各大神明都務必要打招呼。大概告知神明來意，如「你是誰、今天前來的目的」，然後祈求神明保佑你。當沿路神明打過招呼後，才去參拜月老。

拜月老攻略｜2. 參拜原則（YouTube@Halo！Chao）

拜月老攻略｜3. 跟月老對話的方法

首先要告知月老你的姓名，亦可以告訴衪出身年月日及住址，甚至可以把父母名字都告知月老。這樣以防衪聽不清楚某些說話，也可以大概透過其他資訊得知你是誰。另外，緊記要告訴衪前來的目的，有些人拜月老為了求桃花；有些人是為了斬斷爛桃花，所以必須要說明清楚，月老才能準確地幫助參拜者。

拜月老攻略｜3. 跟月老對話的方法（YouTube@Halo！Chao）

拜月老攻略｜4. 清楚列明理想對象條件

若果只列出過分空泛的形象，有可能月老會無法解讀。頻道主舉了一個例子，有助大家清楚列明條件「我想要一個身高超過180cm的男朋友、雙眼皮、最好是韓國人」，當列出條件後，之後要把其按照外在條件及內在條件分類，接下來把那些條件詳細地描述出來，最後是有條有理地告訴月老就可以了。

拜月老攻略｜4. 清楚列明理想對象條件（YouTube@Halo！Chao）

拜月老攻略｜5. 求紅線

根據頻道主指出，龍山寺的紅線是需要拿取月老旁邊供桌上的筊，拿取後告知月老你的姓名，祈求衪賜給你一段好姻緣。虔誠地拜完月老後，就要連續擲出3個聖筊，這樣才說明月老今天想把紅線給你。但是沒有連續擲出3個聖筊的話，即是代表時機未成熟，紅線不能拿走。

拜月老攻略｜5. 求紅線（YouTube@Halo！Chao）

若成功拿到紅線者，代表緣份可能近在眼前。拿着紅線到天公爐順時針繞三圈，之後再虔誠地拜一下，就可以帶着紅線離開了。

拜月老攻略｜6. 參拜結束

頻道主以個人失敗經驗再三強調，當整個參拜過程完結後，把供品帶回家，就算目前有曖昧對象，都千萬不要把任何供品送給對方。

拜月老攻略｜6. 參拜結束（YouTube@Halo！Chao）

*民間習俗只供參考，以上論點純屬頻道主個人想法

【台灣月老廟攻略 FAQ】