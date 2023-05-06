脫單｜0. 1秒就能讓心儀對象喜歡你！留下良好第一印象必做10件事

當我們跟某人初次見面時，我們通常都會很快地在心裡產生一個初步的評估：我喜歡或不喜歡這個人。這個評估通常不是基於某些具體的證據，而是根據我們看到他時的各種條件綜合起來的整體評分。而這個評分，就是我們對他的第一印象。



第一印象的重要性

第一印象在人際關係中佔據了重要的地位，幾乎可以說整段人際關係能否展開的關鍵因素。當我們跟某人初次見面，並對他產生一個喜歡或不喜歡的第一印象之後。我們有很大的機率在跟他互動的過程中，根據他的言行舉止，持續地強化我們對他的第一印象。如果我們喜歡他，就會找各種證據持續喜歡下去，反之亦然。

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第一印象的形成

如果你問大家是如何形成對某個人的第一印象，你可能會得到各式各樣千奇百怪的回答。從外貌到聲音，走路的姿勢、表情、眼神等等的，都可能會影響到一個人給別人的第一印象。

已經有心理學的研究表明，人們可以從一段沒有聲音的影片，來判斷影片中的人的個性為熱情或冷靜。另外也有其他研究表示，人們會在遇見他人的0. 1秒後就形成對他們的第一印象。他們會根據自己對他人的第一印象，判斷他人是否值得信賴、討人喜歡或者有能力。

第一印象決定你會不會有第二次約會

我想我們應該都很清楚，想要跟某人發展一段關係，不可能只是單靠第一印象就可以成功。大多時候，我們需要跟他人在第二、第三，甚至更多次的約會之後，才能確定是否要跟對方進入一段關係。

然而，第一印象在一段關係中依然佔有重要的地位，因為如果沒有良好的第一印象，又怎麼能期待對方願意跟我們有第二或是更多次的約會呢？第一印象之於一段關係的重要性，可以用「入場券」來譬喻。當你沒有這張入場券，你就連門都進不去。所以，當我們在談論如何跟他人順利發展一段關係時，或者在學習一些社交技巧時，最好別忘了要先試著幫自己營造一個容易給人良好的第一印象的形象。

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留下良好的第一印象的方法

下面，是十個可以幫助我們在別人心中留下良好第一印象的方法：

1. 得體的穿著：根據不一樣的約會場景，選擇適當的服裝搭配。避免讓自己在整個約會場景中過於突兀。

2. 微笑：微笑可以讓人感覺親切溫和好親近。

3. 使用積極的肢體語言：讓自己的身體放鬆，不要害怕眼神接觸，讓四肢採取開放的姿態，可以讓人感覺有自信。

4. 準時赴約：準時是做人的基本，代表著你對對方的尊重。

5. 傾聽：認真傾聽對方的想法和故事，避免不必要的評論，會讓人感覺到你重視他

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6. 表現興趣：在對談中提出一些關於對方的故事、有深度的問題，可以表現自己在對話中的參與度。

7. 適當的言語：避免冒犯的語句是做人的基本禮貌。

8. 保持真實：讓人知道你是誰，你期待著什麼，可以讓人感覺你是可以信任且願意尊重對方的想法的人。

9. 勇敢前進：在初次見面後如果真的對對方有興趣，就勇敢提出下次邀約，會給人留下積極性的第一印象。

10. 良好的網路形象：不論是照片或貼文，都要注意避免透漏過於負面的情緒，能如果能夠積極是更好的。因為現在真的是非常多人都在透過網路來認識另一個人。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：社交駭客比爾—駭客技術文件，原文：第一次約會最重要的那件事：留下良好的第一印象】