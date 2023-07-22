台灣兩女曝「求子過程」艱辛又難忘！不畏世俗眼光邁向人生新階段

同性婚姻（Same-sex marriage）合法化正成為世界趨勢，但香港目前未有同性婚姻或伴侶結合法律。不過鄰近的台灣早於2019年正式將同性婚姻合法化，直到今年更將跨國同性婚姻範圍擴大，不論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民也適用。



早前，台灣有一對同性夫婦順利誕下嬰兒，並在個人社交平台貼出生產的照片，獲得不少人的祝福。流行時尚雜誌《VOGUE》亞太區編輯總監孫怡（Leslie）去年11月在堂姊孫芸芸與女星Melody見證下， 跟同性伴侶、橘色餐飲集團執行長袁悅苓（Jocelyn）登記結婚，並在社交平台分享結婚喜訊，帖文中使用「新婚」、「太太與太太」等標籤，並感謝兩位「重量級結婚證人」。

流行時尚雜誌《VOGUE》亞太區編輯總監孫怡（Leslie）去年11月在堂姊孫芸芸與女星Melody見證下， 跟同性伴侶、橘色餐飲集團執行長袁悅苓（Jocelyn）登記結婚。(IG@sunles)

(IG@sunles)

二人早於2019年開始交往，過去Leslie不時都會在個人社交平台大放閃光彈，二人的可愛互動吸引了不少粉絲。直到今年年初，二人宣佈誕下愛情結晶品，「We did it! 辛苦了。」正式邁向人生的新階段，一家三口幸福洋溢，但未有透露嬰兒的性別和姓名。

直到今年年初，二人宣佈誕下愛情結晶品，「We did it!，辛苦了。」。(IG@sunles)

過去二人曾接受媒體訪問表示，求子之路艱辛又辛苦，年齡的緣故加上台灣法例關係，只好選擇赴美做試管嬰兒，但過程比想像中的複雜，又出現重複試管失敗的情況，最終前前後後取卵七次才成功。如今回望過去，整個過程對她們而言既難得，又是一同經歷這段過程。

過去二人曾接受媒體訪問表示，求子之路艱辛又辛苦。(IG@sunles)

過去二人曾接受媒體訪問表示，求子之路艱辛又辛苦。(IG@sunles)

經典電影《斷背山》是講述六十年代美國社會對同性戀的撻伐，為了避開世俗側目，兩個相愛的人不能走在一起，最終無法廝守。隨著時化進步，大眾都思想及接受程度都漸漸變高。

同性戀者步入婚姻殿堂不易，從Leslie及Jocelyn合照完全感受到二人濃濃的愛意，但原來Jocelyn曾打算領養孩子，後來遇上一生最愛Leslie，惟她並不喜歡孩子。不過經過相處互相了解，透過溝通Jocelyn讓Leslie理解自己的想法，願意跟對方一起做這件事。

同性戀者步入婚姻殿堂不易，從Leslie及Jocelyn合照完全感受到二人濃濃的愛意。(IG@sunles)

不過Leslie及Jocelyn二人不畏世俗眼光，勇敢面對自己向大家及同路人證明「愛無分性別」。(IG@sunles)

同性伴侶的難處又有多少人真的能夠真真正正了解呢？無疑現今社會逐漸進步，甚至連傳統、保守、嚴守男女之防的國家都漸漸將同性婚姻合法化。

但是，對於他們 / 她們而言這只是剛剛起步，他們將要應付不可預測的困難，還有世俗的眼光。不過Leslie及Jocelyn二人不畏世俗眼光，勇敢面對自己向大家及同路人證明「愛無分性別」。