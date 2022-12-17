同性戀男女譜非一般異性戀！分隔兩地、靠FaceTime維繫1年半感情

【愛情】愛情可以不分男女，只要心靈相通、互相陪伴度餘生便夠。來自美國加洲的Maren Butler，一直以來都作男生打扮，只會跟女生拍拖，不過後來遇上一個人，卻意外改變了其愛情「性向」？



【愛情】喜愛男性打扮的Maren戀上愛女性打扮的James。('IG@marenn.x)

現年21歲的Maren，是位「男性化女生」，喜愛練成健碩身材，每次逛街買衫，都會走到男裝部，更從不會化妝扮靚。Maren過去都只與女生交往，直至遇上喜歡女性打扮的James Carrington，令她改變性向，戀上「異性」。至今，兩人拍拖已有一年半時間，相處依然甜蜜融洽。

透過TikTok找到愛情

同樣地，任職活動經理的James，喜歡「女生風格」，包括美睫、美甲、穿高跟鞋及平口短衫等。雖然James在遇上Maren前，定義自己為同性戀者，曾交一任男友，但數個月後因感覺不合而分開，自此沒再與男生展開浪漫關係。James一向有拍攝TikTok影片的習慣，曾分享成為「女性化男生」的經歷，結果於去年初吸引Maren的注意，兩人其後發展出首段「非同性戀」的愛情。

【愛情】兩人有不少共同喜好。('IG@jxcx3)

擁有不盡共同喜好

對James的敢言個性留下深刻印象，Maren決定主動聯絡對方，兩人展開長達多個星期的網上對話，發現有更深厚聯繫，互相被吸引，於是決定交換電話號碼，每天都透過FaceTime發短訊和通話，並發掘出更多共同喜好，如愛R&B音樂及幽默感等。Maren在約一個月後，終於按捺不住，趁放假飛10小時旅程，到James那裡見面，「James就如電話中般，個性有趣、聰明及自信。」

【愛情】兩人都是展開首段「異性戀情」。('IG@marenn.x)

第一次「異性戀情」

兩人的見面雖然只有48小時，但過得愉快和舒適，除了約會吃晚飯，James亦有帶Maren見朋友，發展較為迅速。James憶述當時將自己打扮成同性戀者，以向對方展現真正自己，而兩人在交談時，更有無盡有趣話題，「我從想過會有如此深厚的聯繫。」

兩人於相識的3個月後公開戀情，James亦拍片分享兩人故事，得到不少網民支持和祝福，點擊率超過1,300萬。雖然兩人出街時，仍遭不少小孩和老人投以奇異目光，但在兩人的眼中，則是段正常的關係，更打破社會既定印象，至今拍拖已有一年半。

【愛情】兩人靠FaceTime維繫1年半感情。('IG@marenn.x)

靠FaceTime維繫1年半感情

兩人關係唯一的難關，便是分隔兩地的問題，未能朝夕相對，於是每晚不論有多疲倦，都堅持視像通話兩小時，分享自己的日常趣事。有時候，Maren會在放學時，駛車到對方家中，更因廚藝了得，負責煮飯，而James亦會在周末到對方家裡，「有時或會感困難，但這方法非常可行。」兩人更計劃明年齊齊搬到加洲居住，Maren繼續攻讀博士學位，James則會創業，以維繫這段關係，「我們期待一起生活、結婚生子。」Maren亦期待二人生活，如「起床張開眼時看到對方及一起體驗新事物。」