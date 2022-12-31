「全球最美同性伴侶」公開婚訊！前阿根廷、波多黎各小姐步入教堂

愛看美的東西是人的天性，而被封為「全球最美同性伴侶」的前阿根廷小姐Mariana Varela與前波多黎各小姐Fabiola Valentin，經常於社交平台分享親密合照，羡煞旁人。近日這兩位選美皇后更發表結婚喜訊，隨即收到世界各地粉絲的祝福。



前阿根廷小姐Mariana Varela與前波多黎各小姐Fabiola Valentin發表結婚喜訊。（IG @fabiolavalentinpr）

年僅22歲的波多黎各小姐選美冠軍Fabiola Valentín身高高達1.79米，擁有纖細修長身材的她已簽約美國模特兒公司，並積極開展國際化的模特兒工作。而26歲的阿根廷小姐選美冠軍Mariana Varela在這行業已十分有經驗，經常拍攝各大知名品牌的廣告及走秀。

二人於2020年參加泰國舉行的萬國小姐選舉（Miss Grand Thailand）時相識。（IG @fabiolavalentinpr）

二人於2020年參加泰國舉行的萬國小姐選舉（Miss Grand Thailand）時相識，兩人共同入選並晉身10強。其實她們一直在社交媒體上有緊密互動，不過當時大家都誤以為她們是好閨密，怎料她們突然投下震撼彈，大方公開戀愛關係，在IG上寫道：

一開始我們決定秘密交往，但在這個特殊的日子，我們選擇對外敞開大門。 前阿根廷小姐Mariana Varela與前波多黎各小姐Fabiola Vale

對於Mariana Varela與Fabiola Valentín攜手步入婚姻，粉絲們都紛紛送上祝福。（IG @fabiolavalentinpr）

對於Mariana Varela與Fabiola Valentín攜手步入婚姻，粉絲們都紛紛送上祝福，希望她們能永結同心，廝守到老。