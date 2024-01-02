朱千雪結婚4年宣布懷孕！與老公出生就結識　入行後成異性絕緣體

朱千雪懷孕了！現年35歲的朱千雪，日前出席好姊妹湯洛雯的婚禮時，被指腹大便便，更以婚紗和花球遮肚，當時她回應傳媒訪問，表示「有好消息會公布」，似有暗示。正值元旦日子，朱千雪於社交媒體正式公開懷有愛情結晶，並寫道「開心、興奮、緊張。」



朱千雪與老公吳昆倫（Justin）結婚逾4年，日前宣布懷孕。她在社交媒體分享照片，可見一雙嬰兒鞋，黑板上亦寫著「我們希望會是好父母。感恩有機會在2024年嘗試。」意指將在今年誕下寶寶。她亦向傳媒表示，現今已懷孕5個月。

朱千雪在社交媒體分享照片，可見黑板寫著「我們希望會是好父母。感恩有機會在2024年嘗試。」(IG@tracytschu)

現年35歲的朱千雪宣布懷孕。(IG@tracytschu)

朱千雪近年淡出幕前，但仍不時於社交媒體，分享日常生活喜悅。朱千雪日前上載結婚4周年照片，罕有地與老公合照晒恩愛，吸引不少好友和網民大呼甜蜜。早年執業大律師的朱千雪，與醫生老公可謂門當戶對，而兩人更在出生時，原來早已結下不解的緣份！

朱千雪自出道以來，一直都是緋聞絕緣體，甚少談及感情事。適逢結婚4周年，朱千雪於社交媒體，分享與老公巴黎同遊的合照，看似非常甜蜜幸福。她寫道，「（我們）在巴黎訂婚，經過一年的婚禮策劃，以及3年疫情的限制，我們現在再次回來。4周年快樂。」

朱千雪｜朱千雪昨日上載結婚4周年照片，罕有地與老公合照晒恩愛。(IG@tracytschu)

朱千雪與老公從出生開始相識

現年35歲的朱千雪，於2019年與拍拖5年的男友步入教堂，雖然相戀僅得9年，不過兩人相識則有一輩子，非常了解對方的個性和喜好。兩人在2014年相戀，3年後被傳媒公開，即使當時朱千雪備受力捧，但她依然爽快認愛，並透露大家是青梅竹馬。

她其後亦在好友陳凱琳主持的節目中，詳述與老公的命定緣份。她表示，兩人是住在同醫院房間的初生嬰兒，出生前後只差3日，因此兩家人都非常親近，經常一起玩耍，她與老公更是青梅竹馬。雖是兒時玩伴，但兩人真正擦出愛火，是在某年的聖誕節，當時朱千雪獨自在港，獲對方家長邀請作客慶祝，兩人才開始互生情愫。

朱千雪｜朱千雪與醫生老公是青梅竹馬。(IG@tracytschu)

當小孩時我們都是靠媽媽才會接觸，但現在我們長大了...我們懂得建立屬於我們的友誼、屬於我們的感情，而現在也要開始建立屬於我們的生活。 朱千雪

朱千雪5年異地戀無阻關係：他令我放下戒心

雖然兩人相戀，但朱千雪的老公，現任新加坡中央醫院放射治療顧問醫生，在拍拖時期，兩人經歷了長時間的異地戀，僅靠電話及通訊軟體訴心聲。不過，這樣的相處無阻兩人關係，甚至選擇結婚一起生活，朱千雪便曾於訪問中透露，喜歡對方凡事為人著想，相處時非常舒服，「入行後，真的很難找到個傾訴對象，他可令我完全放下戒心。」兩人在婚後，閒時更會拖手、外出約會或旅遊，補回異地戀時失去的甜蜜時光。

朱千雪｜雖然兩人是異地戀，但仍無阻關係，朱千雪更表示喜歡對方為人著想的個性。(IG@tracytschu)

朱千雪異性絕緣、連同劇男演員也沒她電話

入行多年來，朱千雪都是緋聞絕緣體，連自己也曾在前年的訪問中表示，入行8年來沒被人追求過。她在節目《師父有請》中，說出這番話後，連忙引起主持驚訝，同場的好姊妹湯洛雯則為她解話，盛讚對方是個好女仔，會釐清與異性的關係，若有人主動問她拿電話號碼，她也會婉拒，甚至連同劇男演員，也沒有她的電話號碼，「一次有人跟她合照後，問其電話以便傳照片給她，她卻表示『照片不用了，你自己保留吧！』」

朱千雪與異性絕緣的個性，也為異地戀造就穩定的基石，助兩人的感情更深厚。