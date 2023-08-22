2023日女票選最想擁有臉蛋Top10　新垣結衣、橋本環奈竟三甲不入

日媒每年都會票選日本女生「最想擁有臉蛋」名單。今年也不例外，一共選出 10 位日本女星的臉蛋是女孩們最想要的外貌。



耳熟能詳的「千年一遇美少女」橋本環奈，以及「國民老婆」新垣結衣皆有上榜，但名次上卻大幅下滑，幾乎是大洗牌的程度。

不少網友看到前三名的女星人選，也認為這個名單算是讓人心服口服。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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日本女生最想擁有的臉蛋排名公開

有日媒以「日本女生最想擁有的臉蛋」為題展開票選，第六到第十名分別為女子偶像團體「原櫻坂 46 」前成員渡邊理佐、「國民老婆」新垣結衣則在第七名、有「日版王祖賢」之稱的濱邊美波為第八名、新生代國民女星永野芽郁、以及「乃木坂 46 」前成員西野七瀬也分別擠進前十名名單。「千年一遇美少女」橋本環奈去年拿亞軍，不過今年則下滑到第五名。

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第四名為以電影《海街日記》讓聲勢水漲船高的廣瀨鈴，第三名是甜美系女星代表今田美櫻，第二名為號稱是「全日本最小臉蛋」的女偶像齊藤飛鳥，冠軍則是日本超人氣女團「乃木坂 46 」出身的白石麻衣奪下，她在去年也同樣摘下冠軍寶座，蟬聯兩年奪下日本女孩最想要的臉蛋第一名。白石麻衣過去在乃木坂 46 是王牌等級的成員， 2020 年 10 月在演唱會上正式從團體畢業，為 9 年的女團偶像生涯畫下休止符。

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