男生票選：女生最性感的10個不經意動作　這2種撥頭髮方法極誘人

所謂的性感，不一定是要穿得很露或者刻意搔首弄姿，也許只是一個不經意的小動作，在男性眼中都可以稱之為性感！日本網站先前就公布男性票選女生10大最性感的動作，許多行為相信女生自己也會滿頭問號吧！



不過如果男性覺得這樣很誘人，或許也可以把這些小動作放入口袋名單裡，在喜歡的男性面前不經意地展現出來也是個高招～

女生最性感的10個不經意瞬間，試問男士們怎受得了？！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男生票選女生最性感動作Top 10

TOP 10：脫外套

女生一定想不到，進入室內後脫下外套的瞬間，竟然也可以上榜！也許是脫外套時身體的線條很迷人吧！

TOP 9：用舌頭舔去嘴上食物

舌頭舔嘴唇向來都是具有「性暗示」的意味，當然女生無意間做出這動作，也很容易讓人聯想到性感以及俏皮的感覺。

TOP 8：調整內衣肩帶

調整肩帶對女生來說是再自然不過的事情，但對男性來說，會引發不少遐想。

TOP 7：把頭髮往後撥

長髮的女生偶爾會撥弄頭髮整理，但那柔順的秀髮像是洗頭水廣告那樣被撥開的瞬間，對男性可是十足有魅力的！

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TOP 6：手指觸碰嘴唇

嘴唇一直以來就相當具有性吸引力，如果再用手指在嘴唇四周游移，真的是會讓男人「受不住」！

TOP 5：翹腳時換腳

有些女生習慣坐著的時候翹腳，一雙修長的腿本身就很迷人，尤其換腳的瞬間更是會讓男人覺得性感到不行～

TOP 4：把頭髮塞到耳後

無論長髮或短髮，女生將頭髮塞到耳後，露出耳朵、脖子以及側臉的線條，不僅很性感，也能將妳的美一覽無遺。

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TOP 3：伸懶腰

慵懶地伸懶腰，像是迷人的小貓，尤其挺出胸部與腰部的線條，絕對會讓男人目不轉睛。

TOP 2：蹲下時露出若隱若現的內褲痕跡

以前一定很多女生都覺得露出內褲痕跡很丟臉，但現在對男性來說，若隱若現的內褲痕跡搭配臀部的線條，絕對是性感爆表，這也就是為什麼現在女生越來越講究內褲要穿得好看，否則露出「阿嬤內褲」就真的大扣分啦～

TOP1：穿窄裙撿東西

日本男性票選第一名竟然是女生穿窄裙還要撿東西，逼逼逼叫警察哦！的確，女生穿窄裙，讓腰部與臀部線條完全藏不住，再露出一雙美腿，百分之百就是性感的搭配，如果還要蹲下或者彎腰撿東西，基本上身形已經一覽無遺，甚至還有走光的風險，只能說男性還是「色色」呀～

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