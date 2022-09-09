網友票選：情侶鬧交最具殺傷力的5句話　隨便1句都超扣血直接玩完

兩個人如果想要維持一段長久的戀愛關係，最重要的就是保持良好的溝通！在一起的過程中，雙方難免都會有小情緒出現的時候，這時候的另一半會如何回應也非常重要，如果另一半時常在吵架的時候脫口而出一些「雷句」，不只怒氣消不掉還有可能會反增！



雖然可能只是一時之間的氣話，還是有可能會影響到兩個人的感情，今天幫大家統整了「5句戀愛中的吵架雷句」，快點一起來看看自己有沒有踩到雷吧！

5句戀愛中的吵架雷句，唔想小事化大就要忍忍口喇~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 隨便

情侶之間經常互問對方「買哪一件衣服比較好」、「哪個顏色比較好看」、「今天吃什麼」等等的問句，但是當你滿心期待的丟出這些疑問句，得到的卻只有兩個字「隨便」，不論是誰在聽到的當下一定會怒氣值飆升，尤其是當情侶已經在如火如荼的吵架時，某一方已經想著如何解決問題了，另一方竟然說出「隨便」，不止會讓雙方都找不到台階下，還會讓這個糟糕的情緒一直延續下去。

2. 你開心就好

如果情侶雙方正在激烈的爭執下，某一方直接表示：「你開心就好」，不僅會讓問題沒有得到一個適當的解決，也有可能會造成氣氛降到冰點，會讓另一方瞬間不知道該如何去回應。這句話絕對不是情侶間吵架時適用的句子，反而會造成情侶之間的「無效溝通」，所以為了好好的解決問題，一定要時刻提醒自己不要一不小心就脫口而出這句話了！

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3. 別人的男/女朋友都不會這樣

現代人因為資訊發達，經常可以看見許多情侶在社交平台上發出熱戀中的照片、對話、行為等等，然而不少人也會逃不了「比較心態」，但是如果不小心在吵架時脫口而出「別人的男/女朋友都不會這樣」，這無疑會對另一半造成巨大的爆擊，這句話說不來不但無法解決問題，還有可能會越演越烈，所以大家一定要多加小心啊⋯！

4. 都是我的問題，這樣可以嗎

情侶之間在產生激烈爭吵的時候，雙方一定都會想著要如何解決問題，但如果這時氣頭上的你脫口而出這句話，只會讓對方覺得非常不真誠，不僅沒有想要真正的解決問題還想要隨便的敷衍了事，久而久之積累下來，只會讓雙方的感情裂縫越變越大。

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5. 大不了就分手啊

這句話絕對是所有戀人中最大的「雷區」，在茫茫人海中，兩個人好不容易走到一起，但卻在吵架中把「分手」兩個字當作口頭禪，時間久了一定會消磨掉雙方的耐性，最後真的分道揚鑣，所以大家在生氣的時候，一定要先讓自己的情緒冷靜下來，互相體諒以及良好的溝通方式，才是讓感情越走越長遠的方法，切忌把分手隨時掛在嘴邊，以免失去一位真正愛你的人！

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