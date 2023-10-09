測字｜你未來的愛情是什麼模樣？選這字的人一生為情所困切忌衝動

你是否幻想過自己與心愛的人將會怎樣度過餘生？一起牽手走遍大街小巷，一起將柴米油鹽融入生活？或者一起看遍所有美好的風景之後，坐在搖椅裡聊往事？



科技紫微網今天就要來透過測字，預測你未來愛情的模樣！

選1字窺探你未來的桃花機緣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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結果分析：

一、選擇「深」字：

選中這個字，預示著你在未來的愛情裡會有一段波折的路要走。

從字義上來看，「深」字有距離大、程度高之意，這說明你的感情不太外露，喜歡藏在心裡，這在愛情裡並不是好事。「深」字的五行屬水，雖然情感豐富，卻很難跟人心靈交融。想要讓感情之路變得順遂，還得從打開自我，交付真心開始。

同時，「深」字右邊的「冖」好似遮住了陽光的烏雲，這使得底下那個象徵著愛情的「木」收不到陽光。若要讓它生長茂盛，你需要撥開「烏雲」，少些顧慮，才易收穫幸福。

二、選擇「情」字：

選中這個字，暗示著你很容易投入感情中，甚至會愛到不能自拔。

何以解情？唯有用心。「情」字的左邊是「心」字，這說明在未來的感情中，你一定是那個用心對待的人。左「心」屬火，右「青」為木，木生火，仲夏火當令，炎上之象。這表示在未來你容易因為感情中的某件事或某個人而心憂，也容易因為著急上火而衝動行事。

這個字給你的提示是，在感情中需要先了解自己想要的是什麼，然後才做決定。愛情有時是一把雙刃劍，若盲目投入、感情用事，到最後只會把自己弄得傷痕累累。

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三、選擇「白」字：

「白」字預示著，你未來的感情可能面臨著某些現階段的考驗，但只要跨過這段情況，便能收穫幸福。

「白」與黑相對，為霜雪之色，代表的是純潔的愛。它說明的是，你的這段感情緣起於最單純的愛戀，沒有太多物質和現實考慮，而是彼此的精神契合讓你們想要相守。此字也可以拆成「丿」和「日」兩部分，上面的「丿」好似插在「日」上的一把尖刀，預示著你們未來易遇到某些阻力，可能來自家裡的長輩，也可能是經濟上的阻礙。

這個難關就像是生活給予你們的考核，如果順利通過，那麼你們的未來將充滿光明和幸福，彼此的愛也會更堅定。若你們因此事而分開，它將會成為你許久揮之不去的記憶。

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四、選擇「首」字：

你第一眼選中的是這個「首」字，它暗示著你未來的愛情幸福指數會很高喔！

此字的古字寫法是一個頭的形狀，有頭顱、眼睛、嘴巴、還有頭顱上的毛髮，整體看上去平靜又安逸。它說明你在未來的愛情裡會處於相對滿意的狀態。而「首」字又有首肯之意，意即點頭表示同意，暗示著你未來的感情會兩情相悅。此字下半部的「目」字，則預示著你們的眼裡都有彼此。

遇到如此羨煞旁人的愛情，實屬不易。然而再好的感情也需要好好經營，「首」亦代表著最初，當兩人之間發生小分歧、小意氣時，記得多想想你們最初相遇的美好。

每個人的感情問題都不一樣，每個人的未來也都可能遇上變數。祝福大家都能享受愛情的美好，並找到屬於自己的幸福。

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