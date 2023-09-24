寧做單身狗不做有情人！4種命格專吸人渣　性格累事惹爛桃花纏身

很多人覺得，容易遇上渣情人的人，一定都很柔弱，對自己又沒自信吧！這就誤會大了。其實，個性強的人反而容易陷入暈船式的戀情，難以自拔喔，這是怎麼回事呢？



今天就透過紫微斗數來為大家詳細分析，快看看哪些命格上榜吧。

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注意：

1. 本文參考本命命盤的夫妻宮主星，可透過【紫微排盤】查詢命盤。

2. 夫妻宮為空宮時，請參考對宮事業宮主星。

3. 夫妻宮為雙星時，一顆上榜即可參考。

第四名：夫妻宮太陰

習慣委屈

這些命格對感情的忠誠度高，一旦愛上了就一股腦地付出。或許一開始對方很感動，可是享受多了，也會變得理所當然，甚至會開始對你的無微不至感到厭煩。偏偏太陰對感情抱著完美主義，寧可委屈自己，也要保護這段感情的「完美程度」，這就讓渣情人有了軟土深掘的機會。

在一段關係中，決定對方是否愛你的因素，並不是你為對方付出多少，而是對方為你付出多少。在付出上別那麼積極主動，要好好觀察對方，才不會被渣情人唬得暈頭轉向。

第三名：夫妻宮廉貞

太有自信

傲氣的廉貞，絕不受別人影響。在愛情中，你也同樣「不信邪」，大家越是反對，你越想要試試看。偏偏廉貞在感情中又無法睜一隻眼閉一隻眼，不但對另一半的要求很高，容易把對方的缺點放大；再加上性格倔強又衝動，感情中衝突會特別多，也就常覺得「所遇非人」。

遇到一個對象時，應該看對方感情模式與自己的感情模式是否有衝突。如果雙方感情模式互相衝突、互剋，這就是對感情的認知不同。就算對方不是渣情人，也未必適合你。

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第二名：夫妻宮貪狼

過度樂觀

貪狼是典型的桃花體質，人緣很好，因此偶爾會有些親暱的肢體動作，常被他人誤認為隨便、輕佻。加上貪狼自己也很敢嘗試，只要胃口對了、意見對了，哪怕是暈船式的戀情，照樣乾柴烈火，一拍即合，大不了分手嘛！但是這一來，又會讓你在夜深人靜時，怨嘆自己的感情沒有結果。

雖然一切都出於自己的選擇，但也不要低估人性的惡。如果常常對選擇的對象感到失望，那需要修正的也許是你的預期了。讓愛情平淡一點，不見得是壞事喔。

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第一名：夫妻宮七殺

識人不明

七殺的行動力驚人，別人還在思索起步時，他們已經催油門狂飆了。在感情裡也是如此，倔強的七殺哪裡會怕暈船？只要一看對眼，就毅然決然一頭栽進去，完全不去考慮這個人到底適不適合自己。實際交往後，才發現兩人的想法天差地遠，但七殺又沒有耐心解決問題，更不願意委屈求全。要是和平分手還算事小，若對方成了恐怖情人，就得不償失了。

速食愛情並沒有錯，但是細火慢燉的愛情更長久穩定。選擇一個適合的對象，而不是任憑感性凌駕一切，就能少了很多在情路上跌跌撞撞的傷痛。

愛情是生命裡非常重要的環節，偏偏它所帶來的起伏不定，比潮汐波浪還要多。但是，就算暈船一兩次，也別因此失去了再愛的勇氣，誰說愛神只會來一次呢？

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