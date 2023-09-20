堪稱行走ATM？會賺錢又捨得為另一半花錢的4種豪氣命格｜紫微斗數

在生活裡，大至買房買車，小至柴米油鹽醬醋茶，樣樣都少不了錢的運轉。



所以，夫妻吵架的主要話題之一就是錢。不過有些命格很有賺錢能力，又肯為另一半花錢，簡直像家裡的提款機。對他們來說，用物質來展現愛與關懷並不過份！哪些命格擁有這種本事呢？本網與你一同發掘這些會賺又肯花的豪氣命格。

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注意：

1. 請查看紫微命盤夫妻宮主星，不確定自己的命盤可搜尋【紫微排盤】查詢。

2. 若夫妻宮無主星，請看對宮事業宮主星。

3. 若夫妻宮為雙主星，請同時參考兩邊主星的分析。

夫妻宮主星有太陽星：錢先給了再說，原因不重要！

太陽星天性熱情博愛，深信助人為快樂之本。尤其對象是另一半時，不要說是錢，連命都可以給。再加上太陽觀察力敏銳，往往還不到另一半開口，自己已經主動吐鈔了。身為優質提款機，雖然也要努力賺錢補鈔，以待不時之需，但是太陽只要看到自己受需要，也就樂在其中。

當你的另一半是夫妻宮太陽，你要知道他是很願意為你付出的，並且他渴望你也一樣重視他。所以在領錢之後，要是沒有為貼心周到的服務點讚或是給予好評，小心這個提款機可是會出現故障失靈的抗議動作喔！

夫妻宮主星有天府星：給太少還會不開心！

天府出手大方，不拘小節，加上個性裡藏有一點愛面子的因素，只要另一半提出需求，他都願意盡可能滿足對方。能為自己所愛的人付出，總是讓他非常有成就感；花點錢就讓對方開心，真是太值得了。

當你的另一半是夫妻宮天府，可要常常哄他，讓他明白：多虧了他的付出，讓你開心又滿意，這樣他就會掏錢不手軟，心甘情願當提款機。而且天府喜歡過高品質的生活，你能與他一同享受愜意生活，就要懂得包容他偶爾的「大爺心態」與「小迷糊」，感情才會長久。

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夫妻宮主星有天梁星：有多少都給你！

他們善體人意，見人有難就會想幫忙，尤其見不得另一半發愁。若是金錢上的困難，即使自己手頭不寬裕，他也會想辦法縮衣節食，犧牲自己來成全對方，可謂「佛系提款機」。缺點是，如果金額真的對他造成負擔，他並不會對你據實以告，只會暗自心頭淌血，但你從他的臉色與眉頭可見端倪。

當你的另一半是夫妻宮天梁，他對你有充分的信任，連提款卡密碼都可以跟你分享，只為了讓你安心，無後顧之憂。這麼好的人，若是被另一半軟土深掘、予取予求，他可是會很受傷的，甚至會影響兩人的感情唷。

夫妻宮主星有天同星：是我應該做的！

心軟好說話、最不擅長拒絕的天同，因為不願看到對方失望，很容易感情用事而傾囊相助。所以，對他有請求時，無須費盡心思、軟硬兼施，只要幾句甜言蜜語就足以讓他沒有招架餘地了。加上他注重生活情趣，該花的錢不會小氣，會為了維持兩個人之間的感情而不斷努力。

當你的另一半是夫妻宮天同，不妨講清楚各項開銷由誰負責，分開管理，讓他明瞭你同樣為這個家在付出，不分彼此。當輪到他「管轄」的範圍時，就適時讓他展現一下責任感吧，畢竟他是很認真看待自己的「份內事」喔！

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以上這些命格，會被另一半當成提款機，原因雖然不一而足，但關鍵的相同點幾乎都是他們認為另一半值得，所以心甘情願奉上辛苦所得。雖說感情難用金錢來衡量，不過願意無怨無悔付出金錢，背後難道不是感情在撐腰嗎？

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