失戀要怎麼走出來？專家授3步過渡悲傷　第1步：先承認你們結束了

分手後，遲遲無法從回憶中離開，最難的也可能是以為自己忘記了，卻又在某個片刻突然想起對方，打亂了自己一天的節奏。



心理師余佳容也分享3個步驟，首先是「承認結束」、接著「允許自己傾倒情緒」，最後是「練習獨處」；過程中理解自己的情緒和需要，並建立獨立的自我價值觀和自信心。

度過分手悲傷的3個步驟，先承認「你們真的結束了」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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分手後要如何走出來或是好起來，是許多人一直練習的課題，台北市同伴心理諮商所所長余佳容分享3個步驟，幫助大家一起度過那些傷心的時光。首先「承認結束」，不論是大吃大喝或把行程表盡可能排滿，都是一種逃避方式，逃避不是不好，只是也意味著，對你而言這段感情尚未結束。

余佳容認為，第1個步驟是「承認這段感情已經結束」，承認將來不會再遇到一個一模一樣的人、自己在這段關係中已經盡了全力，也承認自己偶爾可能還是會想起他，過去某些時刻，只活在自己的幻想，對方其實並不如你所想。

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余佳容說，「允許自己傾倒情緒」是第二步，不要壓抑自己的情緒，找個角落放聲痛哭，或是找其他人聊聊內心的感受，傾訴的過程會重新整理自己的想法，也會有新的力量長出來。

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第三步是最困難也是最重要步驟，「練習獨處」。余佳容表示，在一連串承認與排解後，會需要一些自己的時間，獨處有助於個人成長和自我探索，過程中可以更好地理解自己的情緒和需要，進而處理失戀帶來的情緒反應和心理壓力，也能幫助建立獨立的自我價值觀和自信心。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】