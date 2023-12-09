iPhone內建神秘功能助捉姦！台女星經驗分享：不閃燈、收音超清楚

要抓到另外一半出軌，其實靠手機跟藍芽耳機就可以！



女星潘映竹就透露，其實手機有內建一個「監聽」功能，只要善加利用就能用來抓姦。

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潘映竹日前在節目中分享，有次發現自己的某任男友疑似跟女人有曖昧，躲在房間內偷講電話，但只要她一進房內，男友就會立刻掛掉電話，即使她追問也不肯說出講電話對象是誰，僅稱是男性友人，她雖然起疑，但也並未多問。

不過潘映竹並不是沒有行動，而是拿出手機，坦言iPhone手機本身就內建「監聽功能」，只要手機跟藍芽耳機連線後，將手機放在房內打開監聽功能，接下來就算人不在房內，只要戴上耳機，照樣能把房內聲音聽得一清二楚。

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潘映竹也當場示範，將手機留在錄影棚內，她則戴上耳機去到廁所內，沒想到等到她回來，真的精準還原剛才棚內主持人及來賓的對話，讓現場來賓直呼厲害。

而根據蘋果官網，該功能就內建於iPhone手機，只要打開控制中心，找到「聽力」按鈕，點入後再點「即時聆聽」，就能夠聽到手機前的聲音或對話，且其間手機並不會閃爍提示燈，是非常完美的監聽功能。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機內建「神秘功能」超強抓姦法公開！女星錄影現場示範…不閃燈、收音超清楚】