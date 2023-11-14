12星座｜最寵女友的5大星座男　水象星座全上榜　但冠軍竟是他！

不知道大家男朋友的標準是什麼？長得帥？會賺錢？脾氣好？雖然這些都很關鍵，但是對你不好，一切都白談。



現在就來看看，哪些星座的男朋友，一旦愛上你，就是要把你寵上天！請對照男人們的太陽或月亮星座喔！

最寵女友的5大星座男，快看看你身邊的他有沒有上榜！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 5：天秤座

天秤男是紳士與騎士的完美結合，會讓你覺得自己有在被人好好尊重照顧。天秤最難得的是他們身上的分寸感，不會做讓你感覺被冒犯的事情，什麼事都有商有量，會詢問你的意見，不玩【我說了算】那一套。性格溫柔，風度翩翩。即使是對待你的朋友，也很有禮貌。

他們不是悶葫蘆，很會表達自己的想法和感受，也很擅長傾聽你的內心。他們對自己的事情可能會表現的糾結，但是在幫你拿主意這件事上，會有不同尋常的魄力。只要是你想做的，都會理解你，支援你，讓你感受到溫暖和關愛。

TOP 4：雙魚座

跟硬邦邦的冰冷直男交往過，才能感受跟雙魚男在一起的感覺有多好。像掉進一個夢幻的泡泡裡，符合你偶像劇中對男友的全部想像。雙魚座男友最擅長供情緒價值，會關注你的情緒變化，在你低落的時候逗你開心，在你自我懷疑的時候給你無條件的肯定。

雙魚座會把女朋友當做小公主來寵。看到可愛的娃娃、好看的裙子，哪怕是下班路上看見花店一束漂亮的花，都會想要買給你。他們的愛都藏在細節裡，會觀察你的喜好，會記得重要日期，並準備浪漫的驚喜，讓生活充滿愛的儀式感。

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TOP 3：天蠍座

寵女朋友這件事，天蠍男其實是12星座裡最霸道的。雖然外表高冷，但內心真的超級溫柔，而且是把別人看不到的溫柔，通通給了你。因為蠍子就算是談戀愛，也要追求極致，愛一個人的時候可以特別投入，其他事情都可以往後排。

之前看過一個話題：有一個願意為你花錢的男友是一種怎樣的體驗，最高讚數留言裡的男友就是天蠍座，可以說是逮到機會就砸錢，恨不得把天上的星星都摘下來送給女朋友。畢竟天蠍男最常出霸總人設，在戀愛甜蜜期，為女朋友花費多少錢和精力，都不會讓人感到意外。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹大概是跟你吵架，能把自己給吵哭的男人。內心比你還敏感，依賴你更甚於你依賴他。對巨蟹座來說，女朋友很重要，兩個人的小家也很重要。他在意你的感受和情緒，捨不得讓你生氣，即使自己也正在氣頭上也不會暴力溝通，因為愛是毫無理由的心疼和妥協。一旦發生爭執，他們會控制好自己的情緒，永遠都是先退步的那一個。

巨蟹有照顧人的天賦，下班路上會買你喜歡的水果，早上醒來床邊擺放了一杯溫水，下雨了就撐著傘在公司樓下接你下班。巨蟹的愛是靠一點點生活細節累積而成，讓你時常感覺自己被愛包圍。巨蟹座對於感情，都是抱著能夠長久在一起的心態去的。給對方最好的陪伴和最好的照顧，這是巨蟹們最大的溫柔。

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TOP 1：獅子座

獅子愛上一個人時，簡直當成掌上明珠來照顧，很容易變成爸爸式的情人。他們自己一個人的時候可以擺爛，可以活的很湊活，但是如果有了女朋友，熊熊燃燒的責任感就會在胸口爆發。

獅子的強勢都是留給外人的，回到家裡，另一半最大。別人家的女朋友有的，我的女朋友也要有。獅子座對待女朋友的心態，就是如此霸總。不僅是因為獅子座特別護自己人，獅子座也很好面子，想法設法對你好的同時，其實也是在想法設法的在表現的自己的實力。畢竟獅子是需要觀眾的，你越依賴他，越崇拜他，他幹得越起勁。他們會努力工作、好好賺錢，為你創造更好的生活條件，讓彼此擁有更加穩定和美好的未來。

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