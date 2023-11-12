單身女成為Better Me的4大提案　讓自己內外散發光芒靜待更好的人

女人在單身時的一種美，就是擁有無限多的可能性，想療傷或排遣時光，不妨用4個方向來進行，可以讓你慢慢慢慢變得更好，將整個人升級，自然就能吸引條件更好的下一任男友出現。



嘗試看看這些活動，不見得是為下一次新的邂逅，另一方面你會獲得更好的自己。

4個讓自己升級的提案（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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學習烹飪

美食永遠是療癒的好主意！自己買菜、處理食材、掌握烹飪技巧等，不但能讓廚藝更上層樓，提升生活品質之外，在學習烹飪時需要的專注，也是一種情緒上的舒壓，若慢慢地產生興趣，也不妨可以考慮去上烹飪課程，說不定能遇到相同興趣的夥伴或朋友。

建立基本財務管理

財務管理是一個對多數人沒有興趣、但卻對生活非常重要的技能，透過學習基本學習，可以提高自己的獨立自主能力，學會如何制定預算、理財、節省開支，或是簡易的投資方法等等，掌握自己的經濟狀況，無論是在單身或有對象的情況下都很重要。

同場加映：輕熟單身女注意！對這5種男人要勇敢說不 將就交往換來一生抱憾（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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找出讓自己紓壓的興趣或習慣

嘗試追求自己的興趣和愛好，讓自己成為在生活充滿熱情的女性，包括藝術、音樂、文學、運動等等，都去試一試，看看哪些是可以讓你感到快樂和充實的活動，並透過這些活動不斷地發掘自己的潛力和魅力，也可以遇到志同道合的人，豐富自己的社交生活。

去一個人冒險

若你是在求學時期，上廁所需要找同學一起去的女生，或許該開啟一個人的小冒險了，像是一個人逛街、一個人看電影、一個人用餐吃飯、一個人去酒吧放鬆之類，學習跟自己獨處，把孤單變成一種冒險，你會發現自己做決定，能讓你的心境成長不少，面對下一次的戀情，也會有更多自信。

同場加映：單身必測！你的理想情人有甚麼特質？1張圖找出適合你的Mr.Right（點擊放大開始）▼▼▼

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總之，單身也許孤單，但也是能發掘自己的潛力、讓自己更獨立自主的時機，4個方向可以在單身期間獲得更多的成長和收穫，你可能會發現，自己的比重在人生中更重了，對於幸福也能掌握更多。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】