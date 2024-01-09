愛情心測｜你的幸福指數有多高？這類人更重視自己 忽略情感細節
撰文：星座屋
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你的幸福指數有多高？
題目描述：這個心理測試將幫助你瞭解自己的愛情幸福指數有多高。
請仔細閲讀每個問題，並選擇最符合你個人情況的答案，並記錄出你每道題所選擇的答案（點擊開始心測）▼▼▼
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你認為愛情中最重要的是什麼？
a) 忠誠和信任
b) 激情和浪漫
c) 尊重和理解
你和伴侶之間的溝通方式是怎樣的？
a) 經常溝通並共同解決問題
b) 很少溝通，更喜歡獨自處理問題
c) 適度溝通，但也保留個人空間
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你認為愛情中的矛盾衝突如何處理最好？
a) 雙方互相妥協和包容
b) 保持冷靜，找到解決問題的最佳方式
c) 尋求外部的幫助和建議
當你遇到感情困難時，你會如何尋求支持？
a) 向伴侶傾訴並共同解決問題
b) 獨自處理，不願意給對方增加負擔
c) 向親密的朋友或家人尋求幫助
你認為愛情中最重要的是什麼？
a) 互相成長和進步
b) 共同創造美好回憶
c) 保持個人獨立和自由
同場加映：你在別人眼中是嫵媚女神還是Man爆女漢子？10題測你的女人味指數（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼
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------------------------答案解析------------------------
選擇a的次數最多
你的愛情幸福指數很高。你看重忠誠和信任，在感情中注重雙方的忠誠和信任。你樂於與伴侶共同溝通和解決問題，願意在愛情中互相妥協和包容。你相信通過溝通和理解可以保持愛情的幸福。
選擇b的次數最多
你的愛情幸福指數中等偏高。你更看重激情和浪漫，在感情中希望擁有充滿激情和浪漫的體驗。你可能更喜歡獨自處理問題，希望通過冷靜思考來解決矛盾衝突。在遇到困難時，你傾向於獨自處理，不願給對方增加負擔。
選擇c的次數最多
你的愛情幸福指數較低。你注重個人獨立和自由，在感情中更看重保持個人空間和自由。當遇到感情困難時，你更傾向於尋求外部的幫助和建議。你可能更注重自己的個人成長和進步，相對較少關注愛情中的細節和情感。
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