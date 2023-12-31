2024年12星座開運唇膏色號　天蠍南瓜色止內耗　山羊深紫略帶神秘

年運很快到啦，大家別催今天的推送只是年運的開胃小菜~



主要根據大家2024年的感情運和綜合運勢得出，請參考太陽&上升星座，如遇衝突以太陽為主 。

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+ 32

白羊座

這一年的感情需要重點經營。其實白羊想要的很簡單，就是一個溫暖安全的大後方，這樣才能安心地進行職場拼殺。但是這個大後方就是不太穩固，白羊也會發現自己的情感需求越來越高，名分地位、夫妻情親子情甚至與上一輩的關係管理都要花時間和精力去經營。其實你們很有魅力，但是心態容易不穩。所以你們需要有氣場有魄力的紅色，幫你們鎮住大後方，管理好情感與家庭。

金牛座

這一年，金牛需要有更強的人格魅力和社交手段去處理情感與人際。不管是家庭方面還是人際關係方面金牛都面臨新的考驗，道路曲折但前途光明，處理好了你們會更牛。所以金牛要提升情商，掌握溝通技巧，適當使用一些社交手腕。在妝容方面，高級感強的紫調玫瑰，不偏粉不偏紅，可鹽可甜，意味着金牛想走什麼路線都可以。

雙子座

雙子需要在2024年更加注重每件事的底線。並不是說你們感情方面不好，就是事多！既要當快樂瀟灑的自由人，又要當時間管理大師，還要分出精力消耗負面情緒，更要面對健康方面的問題。但別怕！畢竟你們運氣不差。只要雙子把握住每件事的底線，調整好預期，那所有的意外都能出現驚喜。給自己備一根復古色的唇膏吧，經典不過時，它能提醒你把握住最基本，最重要，最原始的心。

巨蟹座

巨蟹在2024年容易因為各種原因忽略伴侶的感情需求，或者無法回應家人對你的期待。所以溝通多一點，彼此關心呵護成了很重要的情感維護工作。如果情感維護和其他日常、事業真的有衝突，那你們就需要慎重選擇了。是用理性角度處理感情關係，還是放下工作先呵護家人情緒，總之，平衡真的很重要，強行撕裂一段關係會讓你很後悔。個人穩重的感覺很重要，果醬色唇膏就能讓你的氣場更穩，沒有高調的張揚，但有成熟的氣質。

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+ 18

獅子座

2024年獅子在情感方面還是有不少挑戰事件的。不但考驗你的處世技巧，還考驗你和他人關係有多鐵。但是一整年看的話，其實尊重獅子的，愛護獅子的人總是會留下的，而且你們之間的關係也能找到新的平衡。所以，與其愁眉苦臉經營關係，不如當個溫暖的小太陽，重視自己的感受，也能溫暖別人，把「開心」放到第一位。不濃烈且相當自然的西柚色，最適合幫你們營造快樂氣場。

處女座

處女座的這一年考驗還真不少，不僅僅有物質層面的難關要攻克，還有夥伴之間的信任感需要建立。不少處女座會被他人欣賞，但這種欣賞未必能變成感情，且很難誕生信任，若要加強和他人的關係，你們還需要下一番功夫。處女座一直都是很堅強的星座，但在2024年也難免焦慮，所以要做好心態調整。顯白顯年輕的杏仁奶茶色，不過於豔，不太紅，也不太粉嫩，中庸但不平庸，讓你有穩穩的氣場和穩穩的情緒。

天秤座

2024年的天秤座很容易遇到這個情況——道理我都懂，但我就是不想說。不是你們不會說，就是你們太聰明瞭，很多問題都看得太清楚，所以想把自己封閉起來，不想多說。然而這一年很多情況都要求你們大膽表達，勇於溝通。只有說出自己的需求，強調自己的底線，事情才能不往離譜的方向偏。試試紅蘿蔔色的唇膏吧，它比較明豔，比較活潑，能把你積極外向的一面調動出來，幫助你自信溝通。

天蠍座

天蠍的2024，真的要停止內耗！你們是敏銳且心思深沉的星座，2024的很多事會讓你們思緒繁多。你們會犯傻，這種「傻」不是戀愛腦，而是想太多折磨自己。你們沒辦法讓所有人都開心，事情也很容易出現意外狀況，但是，有問題就解決問題，解決完了就過了。不要去揪着不完美的事，因為對一件事投入太多感情，也是自己傷害自己。橘色系的南瓜色唇膏，無論是髒南瓜色還是暖南瓜色，都能給人陽光感，而你們，需要理性思考，更需要陽光。

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+ 12

人馬座（射手座）

說實在話2024年射手在感情方面真的不錯，不是說一帆風順啥問題沒有，而是推進順利，有情人終成眷屬。很多射手要考慮的並不是愛與不愛，信任或性格問題，而是現實層面的問題。比如要不要孩子，買不買房子，收心不再當浪子等等。與其考慮唇膏色號，不如多想想怎麼處理現實中的事。唇膏的話，準備一些超級常用的色號就行了，比如人人必備的橘色系，你們可以選擇偏粉一點的（但別太粉），畢竟你們要的是美好的日常，而不是真心想當甜妹。

山羊座（摩羯座）

單單看摩羯2024年的感情方面，好像太不公平了，因為你們其他領域也有燦爛的驚喜。雖然偶有波折，但你們方向感還不錯，對自己的需求相當明確，所以很多事情都能順利展開，水來土掩。別想太多複雜的事，再龐大的工程都離不開穩固的地基，只要初衷是好的，藍圖畫好了，接下來就交給努力並拭目以待吧。正如成熟而神秘的深紫調楊梅色，胸有城府但保留一點神秘感，一種看破不說破的美。

水瓶座

水瓶在新一年難免遇到很多讓自己內心糾結和矛盾的事。你們渴望這一種很「新」的感情，既要符合俗世要求，也要符合你們內心對感情的不世俗的要求。在面對分歧的時候，如果水瓶真的去煩惱，那就會有無限的憂愁。不妨把愛情想得「膚淺」一點，有現實問題就解決現實問題，有觀念分歧就溝通理解，別總是扯形而上學的人性，越深究越難幸福。唇膏上，選擇溫柔的蜜桃色或者豆沙色吧，塗唇膏的時候提醒自己，甜甜的就好。

雙魚座

雙魚的2024年，在情感層面需要安定的精神鏈接，不然感情事業兩頭忙更頭痛。感情方面要多和喜歡的人互動，創造美好的回憶，少接觸複雜麻煩的人和事。既然追求輕鬆快樂的穩定，那就更需要不容易被外界影響的心。遇到有問題的人，就讓自己更通透清醒，莫承擔別人的因果，也讓自己少一點精神負擔。唇膏色號方面，你們真的不適合濃厚的豔麗的顏色，不要加深自己的存在感，隱身好辦事。所以似有似無的裸粉色，最相宜。

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