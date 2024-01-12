心測｜月老代理人預知你的良緣對象　選這神旅行易有艷遇原地脫單

身旁的人老是成雙成對，為何你的桃花仍不來？難道月老沒有聽見你的心聲嗎？本網今天用一則心理測驗替你分析，你的良緣對象會是誰呢？



情境：假設你因為長期單身，想去找月老理論。到了他的辦公室，發現他休假去了，你覺得他的代理人會是誰？

預知你的良緣對象是怎樣的人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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答案分析：

選A、文昌帝君

你將在一個知識性社團裡遇到你的良緣對象。在那裡，你將會透過各種知性交流、旅遊分享、或書籍討論，發現到對方的美好。他長相清秀白皙，略帶書卷味；那種靜靜在角落看書的模樣顯得格外有氣質，在討論相關話題的時候卻又能侃侃而談，深得你心。

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選B、關聖帝君

你將在職場上遇到你的良緣對象，你們並不在同部門或同公司，而是因為一個合作關係而結緣。對方沉穩內斂，極具專業能力，面對問題總能大刀闊斧、迎刃而解。他不但成為你職場上的好幫手，甚至還是個引導你方向的好夥伴；他展現專業能力的自信模樣更格外吸引你的目光。

選C、天上聖母

你將在遠地出差，或是旅行途中，遇到你的良緣對象。你喜歡自由自在的到處旅行，也比別人更容易接受公司安排的遠地出差行程，因此你會在這樣的場合、地點遇見心儀的他。對方熱愛運動，個性開朗，總是笑臉迎人，而且是個能與你天南地北聊天的人！他分享所見所聞、異地人文風情的神情，總是顯得特別迷人。

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選D、福德正神

你將透過好友介紹遇到你的良緣對象。你們相約在充滿甜點香氣的下午茶店，你會發現對方個性十分討喜。雖然他不是很健談，無法口若懸河的聊天，卻能夠像鄰家女孩或鄰家暖男般自在的和你相處。你的任何小需求，他都能接收與關照，體貼關懷更是不在話下，具有溫暖人心的魔力。

「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」

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