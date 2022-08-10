生日月份決定妳在另一半眼中的形象　妳是溫柔體貼抑或好難捉摸？

想知道在另外一半眼中，你是什麼樣的女友或老婆嗎？與其從求生欲強的伴侶口中問出違心之論，或者問出讓妳憤怒的真實答案，那倒不如從生日月份來一探究竟吧！



現在不僅可以從星座、生肖來看，國外網站特別將12個生日月份，條列出不同的伴侶類型，一起來看看妳是屬於哪一種的老婆或女友吧～

從生日月份看出妳在另一半眼中是什麼樣的伴侶，你是個體貼的女友嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1月生日：很有自我主見的女友／老婆

妳是非常有主見和意志力的女生，不會甘於只做個聽話的另一半，夫唱婦隨更不是妳的風格！有時候甚至還會跟對方唱反調，讓伴侶覺得妳有點頑固！不過也因為妳這樣的個性，使得妳也很願意不厭其煩激勵伴侶，有機會帶著另一半一起成長！

2月生日：充滿熱情有活力的女友／老婆

妳活潑好動，喜歡四處冒險和旅遊，宅在家完全不會是妳的日常選項，就算不能出遊也要拉著伴侶到處跑，出去吃飯、看電影等等，如果妳的伴侶是這類型的就能玩得很開心，但如果是需要個人空間的，那就要注意對方是不是有點疲累哦～

3月生日：溫柔細膩的女友／老婆

妳有細膩的心思，且情感豐沛，雖然看起來很文靜，但內心充滿熱情，是個很懂得體貼的伴侶，但很需要安全感，所以會比較黏人。

4月生日：慢熱的女友／老婆

妳的個性比較慢熱，雖然相處起來很舒服，但總覺得還隱藏些什麼，因為妳是需要很長時間觀察對方，藉此取得信任的人，也就因此，當妳願意將內心的一切向對方坦誠，代表妳已經完全愛上對方了。

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5月生日：捉摸不定的女友／老婆

妳的想法和個性時常變幻莫測，又充滿好奇心與敏銳度，常常讓另一半摸不著頭緒，跟妳在一起與其計畫行程，不如跟隨妳跳躍的行動。

6月生日：浪漫又愛吃醋的女友／老婆

妳很懂得怎麼去愛人與被愛，但同時也非常愛吃醋，所以跟妳在一起要嘛幸福到底，要嘛就要擔心妳會不會胡思亂想，而且妳也有著喜歡把現任跟過往感情做比較的壞習慣，這可是感情中的大忌哦！

7月生日：神秘又內向的女友／老婆

妳心裡很有愛，卻總是敏感又小心翼翼，時常隱藏住自己真實的感受，使得容易因此與另一半有所爭執，建議妳要多放開來，才不會讓誤會影響到你們的感情。

8月生日：幽默有趣的女友／老婆

妳舉手投足總能散發出幽默風趣的氛圍，很難不讓人注意，是個開心果。但在戀愛裡，妳卻又會變得有些笨拙以及自我，除非能遇到讓妳敞開心胸的伴侶，妳才能展現出平常開朗的個性。

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9月生日：完美主義的女友／老婆

妳對於感情的標準很高，除了伴侶的條件外，更重要的是生活的規範以及對感情的忠誠，所以只要妳看上的對象就很少會有錯，也會以結婚為前提交往，而妳的伴侶也會在妳的要求下更加精進。

10月生日：樂觀開朗的女友／老婆

妳的日常就是充滿歡樂，且妳的EQ也很高，總能避免爭吵，和妳在一起總是能很快樂，也能充滿正面的能量，所以桃花通常都很旺，能跟妳在一起的男人需要很好的運氣！

11月生日：靈活的女友／老婆

妳的腦袋非常靈活，且妙語如珠，很懂得怎麼逗對方開心，同樣的，如果要吵架也總能吵贏，不過只要不要和妳有爭執，和妳相處一點都不無聊～

12月生日：自由奔放的女友／老婆

在妳的字典裡沒有一成不變，無論是對待生活或者感情都是，妳無法在安逸無聊的關係裡太久，所以總是會不斷地挑戰以及激發對方的熱情，而這樣的競爭模式往好的方向想就是一種熱烈的情趣，不過如果無法維持這樣的熱度，這段感情也很難繼續維持。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】