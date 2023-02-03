正月十五｜拜月老求姻緣　百萬網紅教你列出理想清單　照做包脫單

浪漫的情人節看著身邊朋友一個個脫單各種放閃，孤單寂寞覺得冷嗎？想脫單必看這篇！拜月老流程、禁忌讓你一篇就搞懂！



嗨嗨！各位最近好嗎？很快的又即將到了正月十五元宵節的日子（又稱中國情人節），這次要手把手教大家超強攻略，各位單身狗們趕快記下來，今年（5/2）趕快到月老廟走一趟、求個紅線，速速終結單身！

拜月老超強攻略，跟著做保證脫單！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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拜月老的步驟流程看過來：大同小異，仍要謹慎小心

雖然每間月老廟的規模、供奉的神明都不太一樣，不過大致上流程都是差不多的，在這裏就幫大家整理幾個非常值得注意的重點步驟，拜拜時不要忘記囉！

1. 帶著虔誠感恩的心先到香鋪購買金紙、香以及準備好兩份供品，一份給廟裡的神明，一份給月老

2. 點燃三炷香先拜天公，有禮貌的自我介紹，默念姓名、地址、生日及年齡，持香三拜

3. 依照該廟宇的參拜順序依序拜完，儘量清楚地告訴月老你喜歡的類型、條件，若有對象則要說清楚對方的姓名、生日，先不插香

4. 等到參拜結束，回到天公爐三拜，將三炷香一起插在天公爐，再合掌三拜

5. 最後，向月老擲筊求紅線，連擲三次聖杯可以帶走紅線，再到天公爐將紅線順時鐘轉三圈過爐，妥善收好

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準備供品的小技巧也至關重要

給月老的供品一定要是雙數才好，種類可以選擇朱古力、糖果等甜食，因為月老喜歡吃甜的，吃甜食才會幫你講好話喔！習俗中也有一些有諧音的供品，增加祈福意義，大家可以參考看看：

紅棗：早日找到好對象

枸杞：人氣滿滿

桂圓：表示圓滿

鮮花：開花結果

筷子＋來一客：好對象快來

拜月老也有禁忌！更多注意事項：

穿著要端莊

為了表示對神明的尊敬，進入廟宇的服裝不能太曝露，勿著拖鞋涼鞋；戴帽子或耳機的人，拜拜時要先把帽子和耳機取下。

點香禁弄錯

拜拜一人不多不少三炷香，香一定要完全點燃才能拜，如果拜拜時發現有香沒有燃，就要趕緊重新點燃；若火太旺，記得用手搧熄，不要用嘴吹，插香要用左手插，以示對神明的尊敬。

取紅線要先經過月老同意

多數廟宇的紅線都要向月老擲筊求得，連擲三次聖杯才能帶走，若是一直求不到聖杯，可能表示資訊講得不夠清楚，或是緣分未到，這時候不要強求，更不能直接把紅線帶走，不然有可能招到爛桃花喔！

勿吹結緣茶

通常月老廟會提供結緣熱茶，供香客拜完後飲用，可求平安和緣分，喝結緣茶的時候千萬別吹它，免得把緣分「吹了」！

雨傘別進廟

拜拜時不要拿著雨傘，如果看到有人拿著傘也儘量離他遠一點，若是摺疊傘可以收在包包裡，除了雨傘諧音「散」以外，也是讓廟裡的香客都能好好拜拜，不被雨傘沾濕的基本禮儀哦！

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成功率 100％ 的最強拜月老之術！？網紅「劉芒」曝光超神準參拜心法

明明參拜順序都對了，也絕對一百分誠心，為什麼別人找到真命天子了，你還在獨自苦守空閨？一起來看看 Youtuber 劉芒的這則影片：《成功率100％最強拜月老之術！手把手教你列出最完美真命天子天女清單》吧！

劉芒介紹的是自己經過幾次無效拜拜之後，悉心整理歸納出來最必列的 10 大點！經過她細心詳細列點後，才發現，原來月老沒動作，真的是之前祈求的內容缺了，月老不知道怎麼幫你牽線，導致我們的愛情一事無成。現在就跟著劉芒，一起檢視自己的「真命天子清單」有沒有列對吧！

開始以前——

注意，這是為你自己量身打造的真命天子清單，想著現在列的十個條件，是未來要共度一生的人，絕對不馬虎。

第一點：清楚列出你喜歡的外型

大方、清楚、明瞭地把喜歡的外型鉅細彌遺地講出來，（月老好像會鑽漏洞），列得越清楚，月老越有概念把正確的人派送到你手上。例如：不要說「喜歡高的人」，要說「喜歡身高180公分以上的人」。

第二點：從過往的經驗找答案

交往過、喜歡過、真心欣賞過的那些人身上的優點，通常這些就是對你而言很重要的人格特質，你會真的因此很快樂。從歷任男友身上找優點，你才會最準確知道自己喜歡什麼、討厭什麼。也能幫助月老更清楚釐清你要什麼人。

第三點：明確說出對方的經濟條件

把最喜歡的一項休閒娛樂挑出來，把它當成貨幣的基本單位。假設你喜歡出國，就和月老說：「希望這個對像可以和我一年出兩次國，而不感覺到有負擔的經濟能力」。但切記，千萬不要貪心，否則相差太多，月老也是愛莫能助。

第四點：不要講概念，要講明確事項

不要只說「請給我好的人、正緣、真命天子」，假設你喜歡善良的人，就要說「請給我喜歡做公益的人」；不要說「喜歡會運動的人」，要說「喜歡爬山、衝浪的人」

第五點：務必講價值觀、金錢觀、世界觀

三觀絕對是兩個人合不合得來的重要關鍵，但不要模稜兩可的說「和我三觀契合」，月老會搞不懂，必須清楚說明。比方說：「可以不用很時尚，但一定要跟我一樣愛吃美食」、「喜歡出去玩，能花兩個月壯遊 40 個國家，不管是住青年旅社或搭帳篷都願意。」

第六點：務必考慮家庭關係與社交生活

兩個人相愛，是兩個社交圈的事。彼此朋友和家人要相處融洽，才有可能在一起更長久。例如：想要一個和我一樣家庭關係很親密，有自己的社交圈，可以找到在家和在外面的均衡值的人。

第七點：寫出感情瓶頸的解藥

檢視自己從以前每段感情裡最大的問題是什麼，告訴月老，對方要什麼樣的特質，才能讓你的情況得到緩解，請月老幫你找到一個願意包容你，或是能夠互補的人到你身邊。假如你容易「沒有安全感」，那就要和月老說：「希望對方是一個可以帶給我安全感的人」。

第八點：所有的優點都和你息息相關

前面已經列了很多優點，但是他再怎樣好，沒有把這些優點用在你身上就是無效，必須調整一下給月老的說法。例如：他很有幽默感，請改成「他是一個可以用幽默感讓我感覺每天都很快樂的人。」、他很有才華，請改成「他是一個很有才華，但不會顯得我很愚笨的人。」

第九點：確認一下，剛剛列的那些點自己能不能做到

如果你開的條件與自己差太多，太好高騖遠，月老要幫你找到合適條件又同時喜歡你的人，真的太高難度。因此你必須往這個方向去努力，變得更進步才有機會遇到更好的人，而當你為了進步不斷往前，吸引力法則就會讓這個人加速來到你身邊。

第十點：參考，讓世界更美好

不要照抄上面那些舉例，請真正思考過後，考量自己的情況跟想要的條件許願，願望才會成真。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】